Ellwanger Firma Kicherer spendet für soziale Organisationen

Die Firma Kicherer verzichtet zu Weihnachten auf Geschenke und spendet stattdessen 15 000 Euro für soziale Projekte. Unterstützt werden die Organisationen Brot für die Welt, Ärzte ohne Grenzen, das Hospiz der Anna-Schwestern, der ökumenische Hospizdienst und die Vesperkirche in Ellwangen und die Helfer-vor-Ort- Gruppe der Malteser in Pfahlheim und Stödtlen.

Die Firma Friedrich Kicherer feiert in diesem Jahr ihr 300-jähriges Bestehen. Mit großen Investitionen in den Standort Ellwangen setzte das Unternehmen ein deutliches Zeichen für die Region, der Inhaberfamilie Frick ist aber auch soziales Engagement ein großes Anliegen. Weil es so viele gute Ansätze gebe, sei die Spende aufgeteilt worden. Alle unterstützten Organisationen verdienten Respekt und Unterstützung, betonten Gunter und Friederike Frick. Bei der Übergabe von links: Geschäftsführer Gunter Frick, Steffen Polczyk (Malteser), Pfarrer Martin Schuster (evangelische Kirche Ellwangen), Generaloberin Schwester Veronika Mätzler (Anna-Schwestern) und Mitgesellschafterin Friederike Frick. Foto: Kicherer