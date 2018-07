Ellwanger Filmdich-Festival geht in die zweite Runde

Dass es die Elchinale auch dieses Jahr wieder geben wird, hat sich nach der Begeisterung des Newcomer-Programmpunktes der Kulturinitiative „Sommer in der Stadt“ im vergangenen Jahr schon abgezeichnet. Zahlreiche Interessenten, die bei der ersten Preisverleihung im Kino Regina 2000 nicht dabei sein konnten, drängten auf eine Wiederholung der Kurzfilmbeiträge aus 2017. Die Veranstalter Jürgen Grünauer, Bernd Schmidt und Sabine Rieger haben sich überreden lassen.

Mit Claudius Zott zusammen veranstalten sie zum Auftakt der Elchinale 2018 am kommenden Samstag, 28. Juli, ab 20.30 Uhr das erste Elchinale-Review im Café Steinreich am Mühlgraben 60.

Jeder kann Mitglied im neuen Verein werden

„Wir hoffen, dass wir damit denjenigen eine zweite Chance geben, die letztes Jahr nicht dabei sein konnten. Und wir wollen Interesse wecken und die Ellwanger für unsere Idee gewinnen, als Besucher, als Filmproduzenten, als Unterstützer, als Spender“, sagt der Elchinale-Erfinder Jürgen Grünauer. Mittlerweile haben die Veranstalter um Jürgen Grünauer, Bernd Schmidt und Sabine Rieger den Kunst- und Kulturverein Elchinale e.V. gegründet, bei dem jeder Mitglied werden kann. „Wir waren über die Resonanz im letzten Jahr so begeistert, dass wir mit unseren damaligen Helferinnen und Helfern zwischenzeitlich einen Verein gegründet haben. Der größte Kinosaal war voll, wir haben bis in den Morgen hinein gefeiert. Uns war schnell klar, dass sich eine Wiederholung der Veranstaltung nur machen lässt, wenn die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden. Dazu braucht es Leute, die sich begeistern lassen“, ergänzen Bernd Schmidt und Sabine Rieger. Der Verein hat bisher 20 Mitglieder.

Am Samstag steht das Elchinale-Team für Fragen und Anregungen bereit. Durch das Programm wird der Moderator Jo Schweizer vom Bayerischen Rundfunk führen, den man vom Sänftenrennen und der Hinteren Ledergasse aus Ellwangen bestens kennt. Es werden die zehn Filmbeiträge der Elchinale 2017 im Open-Air-Kinogarten des Cafè Steinreich gezeigt, sobald es dunkel wird. Die Preisgewinner und Schauspieler vom letzten Jahr werden erwartet.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für die Elchinale 2018 sind in vollem Gange. Es wird ein paar Änderungen und Überraschungen geben. Am Rahmenprogramm wird derzeit gearbeitet. Dazu gehören wieder ein musikalischer Beitrag während der Preisverleihung im Kino und eine glamouröse Party im Anschluss. Der rote Teppich soll wieder ausgelegt werden, die Besucherinnen sollten ihr schönstes Kleid, die Besucher ihren schönsten Anzug zur Reinigung bringen, da es auch ein Elchinale-Reporterteam geben wird. Mehr wollten die Veranstalter nicht verraten. Was fest steht, das sind die Teilnahmeregularien für dieses Jahr.

„Jeder, der eine Lieblingsfilmszene im Kopf hat und insgeheim schon immer mal Lust darauf hatte, diese selbst nachzuspielen, ist aufgefordert bei uns mitzumachen“, schwärmt Jürgen Grünauer noch davon, dass man so auch auf die Idee zur Elchinale gekommen sei. Die Aufgabe lautet, eine Szene aus einem Kinofilm, einem Werbespot, einem Musikvideo nachzudrehen. Eine Ähnlichkeit mit dem Original muss erkennbar sein, in der kreativen Umsetzung und der eigenen Interpretation der Lieblingsszene hat der Hobbyfilmer den gewünscht großen Spielraum. Dieses Jahr möchte man noch mehr den Bezug nach Ellwangen in den Fokus rücken. Der Drehort, Schauspieler, Produzent müssen mit Ellwangen verbunden sein. Der eingereichte Kurzfilm sollte nicht länger als drei Minuten dauern, Smartphone-Qualität reicht aus. Abgabeschluss ist der 24. Oktober. Bis dahin muss man seinen Beitrag angemeldet und hochgeladen haben. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 24. November im Regina-Kino statt.