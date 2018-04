Ellwanger Feuerwehr stellt den 30. Maibaum mit Blaulicht auf

Der Wonnemonat kann kommen. Die Ellwanger Feuerwehr hat am späten Freitagnachmittag bei warmer Frühlingssonne auf dem Marktplatz den 30. Maibaum aufgestellt. Für dieses Jubiläum hatten sich die Feuerwehrmänner einen kleinen Gag ausgedacht. „Wir haben ein Blaulicht mit Bewegungsmelder installiert“, verriet der Ellwanger Abteilungskommandant und stellvertretende Stadtbrandmeister Rainer Babbel.

Ursprünglich wollte die Feuerwehr auch ein Martinshorn anbringen. „Aber aus Rücksicht auf unseren Feuerwehrkameraden Pfarrer Martin Schuster haben wir das dann doch sein lassen“, ergänzte Rainer Babbel. Der evangelische Geistliche wohnt nämlich am Marktplatz.

Regie bei der Aufstellung des Maibaums führte Markus Baier, der Maibaumbeauftragte der Feuerwehrabteilung Ellwangen. Für das Hochhieven des 34 Meter hohen Schmuckbaums stellte die Baufirma Hans Fuchs einen Kranwagen und Kranführer Timo Lechner zur Verfügung. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Spektakel.

Die Fichte wurde vor drei Wochen in der Braune Hardt geschlagen und zum Feuerwehrhaus gebracht, um sie dort weiter zu bearbeiten. Am Mittwoch machten sich die Männer zusammen mit den Feuerwehrfrauen ans Binden der Girlanden und Kränze. Als weiterer Dekor des Maibaums sind zehn Zunftzeichen, der heilige Florian und das Wappen der Stadt Ellwangen angebracht. Der Wipfel ist ein extra Baum aus der Nähe des Trimmdichpfads und ist mit dem Stamm zusammengeschraubt und gesichert. Oben an der Spitze weht die Stadtfahne.

„Der Bewegungsmelder ist ja das Beste“, freute sich OB Karl Hilsenbek: „Das ist der Hammer.“ Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei der Feuerwehr und bei allen Helferinnen und Helfern für die „schöne Tradition, die man beibehalten muss“. Es ist übrigens der erste Baum aus der Braune Hardt. Die Jugendfeuerwehr übernahm bei dem gut besuchten Maibaumfest die Bewirtung.