Ellwanger Feuerwehr ist Freitagnacht wegen eines brennenden Baumes ausgerückt

Freitagnacht gegen 1 Uhr ist die Ellwanger Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Aktiven in die Haller Straße ausgerückt. Grund: Neben einem Wohnhaus brannte ein etwa zehn Meter hoher Baum. Er war laut Polizei vermutlich deshalb in Brand geraten, weil ein Bewohner am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr nach dem Ausputzen seines Ofens die Asche unterhalb des Baumes verteilt hatte.

An einem angrenzenden Wohnhaus wurden durch die Hitzeeinwirkung zwei Fensterscheiben beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.