Ellwanger Ferienprogramm begeistert wilde Buben und zarte Mädchen

Das Ellwanger Ferienprogramm hat für jedes Kind das richtige Angebot gehabt. Das schreibt das Jugend- und Kulturzentrum Ellwangen (Juze) in einer Pressemitteilung. 122 Programme waren im Angebot: Von gemeinsamem Kochen über diverse Spiele bis hin zum Überlebenstraining hatten die 47 Veranstalter jedes Abenteuer in Petto. Für Kinder, die sich gerne in der Natur aufhalten, geht der Spaß sogar noch weiter: Eine Naturwerkstatt soll ihnen schon bald die Umgebung näher bringen.

Sportler, Abenteurer, Tierliebhaber und kleine Heimwerker: Sie alle fanden beim Ferienprogramm ein Angebot für sich. Mit lustigen Namen wie „Im Dunkeln munkeln“ oder „Zähme die Wildnis mitten im Wald“ wurden Kinder für das Ferienprogramm begeistert. So konnten sie sich als Gourmetkoch versuchen, als Wasserskifahrer, Raketenbauer, Gruselgeschichten-Erzähler, Geocoacher oder Schmuckmacher.

Nicht zuletzt mit Hilfe des Juze, das in Kooperation mit der Ellwanger Schulsozialarbeit 65 Programmpunkte angeboten hat, klappte fast alles wie geschmiert. Nur acht Angebote mussten aus verschiedenen Gründen abgesagt werden. Als Ausgleich wurden jedoch sechs Zusatzangebote für die Kinder auf die Beine gestellt, die noch auf Wartelisten standen.

Jörg Mayer, Leiter des Jugendzentrums, zeigte sich insgesamt sehr zufrieden: „Das schönste ist es, die Begeisterung und Freude der Kinder bei den vielfältigen Angeboten zu spüren – dann hat sich die viele Arbeit wirklich gelohnt.“

Das Juze Ellwangen bietet in Kooperation mit den Ellwanger Schulen noch etwas Besonderes an: spannende, besonders schöne Plätze im Ellwanger Raum entdecken, und diese dann im sogenannten „Naturerkundungsbuch“ veröffentlichen. Alle interessierten Kinder können vom 20. September bis zum 29. November immer freitags von 14 bis 17 Uhr die Naturwerkstatt besuchen. In dieser erkunden Kinder spielerisch die Natur und entdecken ihre Umgebung. Mit den gesammelten Schätzen, wie Kastanien und Eicheln, dürfen die Kinder selbst kreativ sein und daraus zum Beispiel Figuren bauen oder Kronen basteln. Die Ergebnisse werden im Naturerkundungsbuch veröffentlicht.

Anmeldung und weitere Infos gibt es bei Jutta Jakob oder Margret Schreg im Juze unter Telefon 07961 / 6467. Bilder vom Ferienprogramm werden im Laufe der ersten Schulwoche auf der Homepage des Jugendzentrums unter veröffentlicht.