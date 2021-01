Ellwanger Fastnachtsfigur „Veitlesschmatzer“ wird ab sofort verkauft

Auch wenn die Fastnachtssaison 2021 ausfallen muss, halten die Ellwanger Fastnachtszünfte die närrische Fahne hoch und setzen die Tradition der Ellwanger Fastnachtsmännle mit dem Verkauf der Figur des „Veitlesschmatzer“ fort. Die Narrenzunft der Veitlesschmatzer hätte in diesem Jahr ihr erstes Jubiläum feiern können, die Gruppierung trat erstmals vor elf Jahren auf und wirkte am Ellwanger Fastnachtsumzug mit.

Hintergrund für den Namen Veitlesschmatzer sind die Verehrung des heiligen Vitus und das damit verbundene Patrozinium der Ellwanger Stiftskirche am 15. Juni gewesen. An diesem Tag wurde früher immer das Armreliquiar des heiligen Vitus im Chor der Kirche aufgestellt und ein Geistlicher reichte es den Gläubigen zur Verehrung. Die Ellwangerinnen und Ellwanger gaben dabei dem Reliquiar und dem heiligen Vitus selbst als Zeichen der Verehrung einen Kuss.

Daraus entwickelte sich bald der Spitzname Veitlesschmatzer für die Ellwanger Bürgerinnen und Bürger. Diese Bezeichnung lebt nun mit der Ellwanger Fastnachtszunft weiter.

Geschnitzt wurde die Figur wieder von dem Ellwanger Bildhauer Siegfried Rimpler, die Rohlinge wurden von der Firma Rollit gegossen. Der „Frauen-Männles-mol-Verein“ Rindelbach und die Mitglieder der Narrenzunft haben anschließend die Figuren aufwändig mit neun Farben bemalt.

Von der Doppelfigur gibt es nun 1500 Exemplare, die ab sofort bei Zigaretten Sperrle in der Schmiedstraße 10, bei Schreibwaren Klein in der Marienstraße 15 und an der Avia Tankstelle in der Haller Straße 86 zum Preis von vier Euro gekauft werden können. Zusätzlich können die Figuren am Fastnachtssonntag, 14. Februar, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr am Stand vor dem Brauereigasthof „Roten Ochsen“ und bei Zigaretten Sperrle erworben werden.