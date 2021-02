Ellwanger Fasnachter zelebrieren Umzug auf Abstand

Am Fasnachtsdienstag haben sich einige Unverbesserliche der Ellwanger Fasnacht getroffen, um zumindest einen kleinen Umzug zu zelebrieren.

Das fröhliche Event mit Stadtführer Anton Heilmann und Maria Ohrnbeger alias S’Goischtle vom Spital sowie einigen weiteren Narren verlief absolut coronaregelkonform. Meterstab und Schal wurden bei dem gemeinsamen Marsch durch die Innenstadt als Abstandshalter benutzt. Am Gasthaus Kanne stand wie gewohnt sogar ein Moderator. Zum Abschluss ging es auf den Marktplatz, wo in unwesentlich größerer Runde noch ein wenig gefeiert wurde. So ist die Ellwanger Corona-Fasnacht 2021, die eigentlich keine war, doch noch fröhlich, aber auf Abstand zu Ende gegangen.

Anton Heilmann, Chef der Narrengruppe Kirsch hat zu dem Umzug im Corona-Jahr ein Video erstellt. Es ist auf der Internetplattform YouTube abrufbar unter https://youtu.be/mYgY3WX2YQM .