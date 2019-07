Ellwanger erreicht Top 40

Der Ellwanger Linus Ott, europaweit im Downhill am Start, hatte sich für seine zweite Saison in der Elite Men, der höchsten Männerklasse, nach einer guten Vorbereitung im Winter viel vorgenommen. Nach einem dennoch verhaltenen Saisonstart im IXS Cup konnte Linus Ott am vergangenen Wochenende in Ilmenau/Thüringen sein bisher bestes Resultat in der Elite Men Klasse des IXS CUP einfahren.

Bei den vorigen Rennen in Maribor (Slowenien), Willingen und Winterberg (Deutschland) war er bereits mit einem guten Gefühl am Start, verfehlte jedoch in den Rennläufen meist durch Kleinigkeiten gute Platzierungen. Jetzt gelang ihm sein bislang bestes Resultat und er erreichte die Top 40 der deutschen Downhill-Elite.

Ott auf staubiger Strecke auf 33

Auf der dieses Jahr extrem schnellen und staubigen Strecke im Thüringer Wald konnte der Fahrer des TSV Ellwangen einen sicheren und sauberen Rennlauf ins Ziel bringen und so einen 33. Platz erreichen. Die schwierigen Bedingungen spielten Ott hier in die Karten. Aufgrund der Trockenheit und Hitze wurde die Strecke zum Renntag sehr rutschig und ausgefahren. Einen eher sicheren und sauberen Lauf herunterzubringen war hier die beste Taktik. Doch nicht alle konnten dies umsetzen und so musste das Rennen mehrmals aufgrund von Stürzen unterbrochen werden. Auch dem Südafrikaner Johann Potgieter wurde dies zum Verhängnis, als Qualifikationsschnellster war er der Favorit auf den Tagessieg, stürzte allerdings auf den letzten Metern und musste sich so dem Albstadter Mathias Hafner geschlagen geben. Linus Ott steht nun nach einer studienbedingten Pause vor dem zweiten Teil der Saison und möchte seine Form bei den Rennen in Österreich und Tschechien bis hin zum letzten Rennen, der Deutschen Meisterschaft in Thale/Sachsen, ausbauen.

Trailpark soll entstehen

Parallel dazu wird der finale Ausbau der Mountainbikestrecken im Ellwanger Galgenwald neben Training, Wettkampf und Studium seine Sommerzeit beherrschen.

Bis Ende des Jahres soll hier ein kleiner Trailpark für die ganze Familie erbaut werden. Linus Ott ist hier an der Planung und Umsetzung zusammen mit der Radabteilung des TSV Ellwangen engagiert.