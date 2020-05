Ellwanger Eltern drängen auf Öffnung der Kindergärten

Der Gesamtelternbeirat der Kindergärten und Kindertagesstätten in der Stadt Ellwangen (GEB) schlägt Alarm: Seit Wochen fühlten sich viele Familien alleine gelassen, es gebe keinerlei Perspektiven für eine zumindest teilweise Öffnung der Kindergärten und Kitas. Diese Situation sei, besonders angesichts der Lockerungen in sonstigen Bereichen, für die Ellwanger Familien so nicht mehr tragbar. In einer Pressemitteilung findet GEB-Vorstandsmitglied deshalb deutliche Worte: „Den Bedürfnissen von Kindern und Eltern muss mehr Beachtung geschenkt werden, die Stimmen der Familien müssen gehört werden.“

Seit dem 16. März seien die Kinderbetreuungseinrichtungen aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen, so der Vorstand des Gesamtelternbeirats in seinem Schreiben. Während in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens, vom Einzelhandel bis hin zu den Fitnessstudios, nun Lockerungen veranlasst worden seien, bleibe weiterhin unklar, wie es mit den Kindergärten und Kitas weitergehen solle. Familien mit Kleinkindern seien noch ohne konkrete Perspektive, warnt der Vorstand um Felix Bergerhoff, Lisa Köder, Carola Schäfer und Peter Fuchs. Die Landesregierung habe zwar den Montag, 18. Mai, als Start einer schrittweisen Öffnung verkündet. „Doch es wird deutlich, dass am Montag außerhalb der Notbetreuung noch kein Kind in den Kindergarten darf, aber viele Eltern arbeiten gehen müssen“, so die Elternbeiräte.

Es könne aufgrund fehlender Vorgaben durch das Kultusministerium nicht zu einer Erhöhung der Betreuung in Höhe von 50 Prozent kommen, so die Pressemitteilung. Gleichzeitig setze die Bundesregierung die Lohnfortzahlung für Eltern wohl nicht fort, da die Kindergärten schrittweise wieder öffnen. „Damit bleiben Familien in Baden-Württemberg mit existenziellen Sorgen vorerst alleine zurück, denn neben der Ungewissheit, wie es mit ihrem Arbeitsplatz weitergeht und wie sie ihre laufenden Ausgaben finanzieren können, ist auch noch kein Konzept in Aussicht, das sowohl eine Betreuung und einen angemessenen Infektionsschutz leisten kann“, so der GEB.

Die Notbetreuung, Mitte April erweitert, lasse noch immer zu wenig Raum für Kinder, die dringend auf eine Betreuung angewiesen wären. „Ich denke hier besonders an kinderreiche Familien in beengten Wohnsituationen, alleinerziehende hochschwangere Frauen mit zwei oder drei kleinen Kindern oder nicht-deutschsprachige Familien mit Migrationshintergrund“, erklärt Lisa Köder.

Für viele Ellwanger Familien entwickle sich die Krise zur Zerreißprobe. Die Belastung der Eltern steige mit jedem Tag, die Balance zwischen Kinderbetreuung und Homeoffice sowie anderen Pflichten wie Homeschooling sei ein Kraftakt, der mittlerweile nicht mehr geschultert werden könne. Auf den Schultern der Kinder wiege die Last noch schwerer. Das Spiel mit Gleichaltrigen, der soziale Kontakt sowie die pädagogische Begleitung seien für eine gesunde Entwicklung essentiell.

Deshalb fordert der Ellwanger Gesamtelternbeirat von der Landesregierung ein „schlüssiges Konzept mit sinnvollen Vorgaben zur zeitnahen Öffnung der Kinderbetreuungseinrichtungen sowie einen Erlass der bisher ausgesetzten Gebühren“, erklärt Felix Bergerhoff. Außerdem dringend notwendig sei die Ausweitung der Notbetreuung auf weitere Gruppen wie kinderreiche Familien oder Kinder mit Behinderung. Der Prozess der Wiedereröffnung sollte außerdem regelmäßige Tests für Erzieherinnen und Stichproben bei den Kindern beinhalten.

Von der Stadt Ellwangen erwartet der GEB, dass die Eltern „in die weiteren Entwicklungen stärker mit eingebunden, zeitnaher und zuverlässiger informiert werden“. Gespräche zwischen GEB, den Trägern und der Stadt fänden seit dieser Woche statt.