Ellwanger DRK: Helfer vor Ort fahren künftig mit Blaulicht zum Einsatz

In der Fahrzeughalle des Ellwanger Roten Kreuzes hat die Segnung des neuen DRK Einsatzfahrzeuges stattgefunden. Das Auto dient dem DRK Ortsverein Ellwangen mit seinen ehrenamtlichen Mitgliedern der optimalen Abwicklung von „Helfer-vor-Ort“ (HvO) Einsätzen.

Ortsvereinsvorsitzende Petra Apelt ist ein „schnelles und sicheres Ankommen der Helferinnen und Helfer an der Einsatzstelle“ wichtig und sei eines der Hauptgründe für die Anschaffung des Fahrzeuges gewesen. Einsätze, die die Helfer seither größtenteils mit ihren Privatfahrzeugen bewältigt haben, könnten jetzt deutlich schneller und sicherer abgearbeitet werden. Sie bedankt sich bei den Sponsoren, insbesondere bei den Firmen „VARTA“ und „Jochen Schips Kraftfahrzeuge“, die den Ortsverein mit Geldspenden für Ausstattung und Fahrzeug bei der Anschaffung unterstützt haben.

Bereitschaftsleiter Bonifaz Eckert informiert die Anwesenden über das „Helfer-vor-Ort“-System: „Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit sanitäts- oder rettungsdienstlicher Ausbildung schließen die Rettungskette zwischen Ersthelfer und der professionellen Versorgung durch den Rettungsdienst. Unsere Kräfte verkürzen das therapiefreie Intervall, also die Zeit vom Eintreten eines Notfalls, bis zum Eintreffen professioneller Erster Hilfe, so erheblich.“

Der DRK Ortsverein Ellwangen betreibe mit Ellwangen, Röhlingen, Rainau, Rosenberg, Jagstzell, Ellenberg und Haselbach aktuell sieben HvO-Gruppen: In Ellenberg und Haselbach gemeinsam mit den Maltesern. In den Gebieten Ellwangen, Röhlingen, Rainau und Jagstzell würden die Helferinnen und Helfer insbesondere dann alarmiert, wenn der Ellwanger Regelrettungsdienst bereits mit Einsätzen komplett ausgelastet sei und Rettungswagen und Notarzt von umliegenden Standorten anfahren müssten. 20 Minuten dauere es laut Eckert dann im Schnitt, bis ein Rettungswagen am Notfallort eintrifft, eine lange Zeit, die Hilfesuchenden meist noch länger vorkomme.

Allein in diesem Jahr hätten die HvO-Gruppen des DRK Ellwangen schon 154 Einsätze absolviert, 61 davon im Ellwanger Ortsgebiet. Seit das neue Helfer-vor-Ort-Fahrzeug im Mai in Betrieb gegangen ist, habe es schon über 30 Einsätze absolviert, den ersten bereits am ersten Tag der Inbetriebnahme. Das Fahrzeug sei mit einem hochmodernen EKG mit Defibrillator, elektrischer Absaugpumpe, Notfallrucksack mit Sauerstoffeinheit, Tasche für Kindernotfälle und weiterem medizinischen Material ausgestattet, sodass die Versorgung von Patienten auf höchstem Niveau gewährleistet sei.

Höhepunkt des Abends war die feierliche ökumenische Segnung des Einsatzfahrzeugs durch Pfarrerin Knauss und Diakon Hermann. Beide würdigten das Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Oberbürgermeister Michael Dambacher sprach ein Grußwort und bedankte sich im Namen der Stadt für den selbstlosen Einsatz der Helfer-vor-Ort. Die nächste Tankrechnung für das Fahrzeug übernehme er, versprach Dambacher.