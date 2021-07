Ellwanger Delegation besucht Landesgartenschau in Überlingen

Der Aufsichtsrat der Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH mit Oberbürgermeister Michael Dambacher an der Spitze hat am vergangenen Freitag die Landesgartenschau in Überlingen besucht. Vor Ort begrüßt wurde der Tross von Tobias de Haёn, der zusätzlich zu seiner Arbeit als Geschäftsführer der Förderungsgesellschaft für die baden-württembergischen Landesgartenschauen mbH (bwgrün.de) gemeinsam mit Stefan Powolny auch Geschäftsführer der Ellwanger LGS GmbH ist.

Edith Heppeler, Geschäftsführerin der Überlinger LGS, erläuterte den Gästen die landschaftsarchitektonische Idee der Schau, die das Berliner Büro relais Landschaftsarchitekten entwickelt hat – eben jenes Büro, dass auch in Ellwangen die Gestaltung der Daueranlagen plant. Die Ellwanger Aufsichtsräte zeigten sich begeistert von der Gestaltungssprache des Büros, die in Wegeführungen und Raumnutzung durchaus Parallelen zu Ellwangen entdecken lasse.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es weiter in die Villengärten, wo sich im „Treffpunkt grün“ der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg präsentiert. Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler betonte in einem Grußwort die Wichtigkeit der Schau für die strukturelle Entwicklung der Stadt. „Durch die Schau ergeben sich riesige Chancen für Stadt und Region, weil neue Potenziale erweckt werden.“ So wurde in Überlingen beispielsweise der Straßenverlauf der Bahnhofstraße verändert, um im Uferbereich mehr Raum für die Entwicklung eines Strandes zu erhalten. Mit der Besichtigung der Kapuzinerkirche und der Blumenhalle endete der Rundgang über das Schaugelände

Ellwangens OB Michael Dambacher zeigte sich am Ende begeistert: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber mit eigenen Augen zu sehen, zu welchen sensationellen Ergebnissen der Prozess der Umgestaltung führen kann, setzt zusätzliche Energien frei. Konzeptionell und in vielen Details kann man sich die Pläne für Ellwangen jetzt noch besser vorstellen.“