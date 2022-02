Ellwanger Bienenzuchtverein unter neuer Leitung

Bei der Frühjahrsversammlung des Bezirksvereins für Bienenzucht Ellwangen hat es eine Zäsur gegeben. Das bisherige Vorstandsteam Alois Pfauth und Rita Bauer wurde durch Otto Rapp und Daniel Walter ersetzt, ebenso der Schriftführer Marco Lechner durch Jürgen Zettel. Im Laufe des Abends wurden Mitglieder für zum Teil jahrzehntelange Treue ausgezeichnet.

Das bisherige Vorstandsteam Alois Pfauth und Rita Bauer, die seit 2014 im Amt waren, gingen in ihrem Bericht auf das Imkerjahr 2021 ein. Dieses sei für viele Imker ein „nicht ganz gutes Jahr gewesen“, hieß es. Honig habe man nur bedingt schleudern können.

Den Imkern, die Völker bräuchten, riet Alois Pfauth dazu, sich an regionale Imkern zu wenden, die Völker übrig hätten, denn diese Bienen seien an das heimische Klima gewöhnt.

Für Schriftführer Marco Lechner ließ Rita Bauer anschließend die jüngsten Ereignisse im Verein Revue passieren. Die zurückliegenden Monate seien von Anfängerschulungen, dem Kampf gegen die Varoa-Milbe sowie der Suche nach einem neuen Vorstandsteam bestimmt gewesen. In diesem Zuge machten die Verantwortlichen klar, dass man Imkerschulungen auch künftig nur in Präsenz und nicht als Onlineskurs anbieten möchte.

Kassierer Bernd Kreidler betonte in seinen Ausführungen, dass der Verein finanziell gut dastehe. Am 1. Januar 2021 hätten dem Verein 221 Imker angehört, die 1742 Völker betreuten. Zum 1. Januar 2022 musste man sowohl bei den Imkern (212) als auch bei den betreuten Bienenvölkern (1706) einen leichten Rückgang verzeichnen. Im Schnitt betreue jeder Imker derzeit acht Bienenvölker.Kassenprüfer Rudolf Taglieber bestätigte eine ordnungsgemäße und saubere Kassenführung.

Die Entlastung der Vorstandschaft, die von den Mitgliedern einstimmig bestätigt wurde, nahm Otto Zwerger vor.

Zwerger war es auch, der das Wahlprozedere leitete. Bei den Wahlen, bei denen die Kandidaten jeweils einstimmig bestätigt wurden, folgen auf das bisherige Vorstandsteam Alois Pfauth und Rita Bauer das neue Vorstandsteam Otto Rapp und Daniel Walter. Auch der bisherige Schriftführer Marco Lechner musste ersetzt werden. Ihm folgt Jürgen Zettel. Jugendleiterin bleibt wie bisher Tanja Fritz und Wanderwart Daniel Pfauth.

Nach den Wahlen bedankte sich die Vorstandschaft bei Alois Pfauth und Rita Bauer für deren riesiges Engagement in den vergangenen sieben Jahren. Beide erhielten ein Präsent.

Abgeschlossen wurde die Versammlung durch einen lehrreichen Vortrag des ehemaligen Obst- und Gartenbauberater Anton Vaas. Er kritisierte die zunehmende Verödung der heimischen Gärten durch Steinrabatte. Immer mehr Flächen würden versiegelt, wodurch der Lebensraum der Bienen massiv eingeschränkt werde. „80 Prozent des in Deutschland verkauften Honigs stammt mittlerweile aus dem Ausland“, monierte Vaas. Er warnte in diesem Zuge, dass man die Pollen die im ausländischen Honig enthalten seien nicht mehr kontrollieren könne. Es sei mehr als fraglich, ob so ein Honig tatsächlich noch gesund für den Menschen sei.

Die Imker ermahnte er, viel für die Natur, zum Beispiel durch das Anlegen von Blühwiesen und Blühstreifen für die Bienen, zu tun. Das wiederum war das Stichwort für Rita Bauer, die sich seit Jahren dafür einsetzt, dass Imker Samen für solche Blühwiesen aussäen sollen. Bei ihr konnte man Samenmischungen bestellen, die zu einer blühenden Natur beitragen.

Ehrungen beim Bezirksvereins für Bienenzucht Ellwangen

Im Rahmen der Frühjahrsversammlung konnten zahlreiche Ehrungen wurden vorgenommen werden.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Joachim Adler, Karl Kurz, Josef Lutz und Hariolf Aurnhammer. Sie erhielten die Landesverbands-Urkunde und die Ehrennadel in Silber sowie ein Präsent vom Verein. Für 40 Jahre wurden mit der Landesverbandsurkunde und der Ehrennadel in Gold Günther Jenninger, Alois Pfauth, Friedrich Schneckenburger, Franz Weber und Karl Weber ausgezeichnet.

Bereits 50 Jahre ist Hariolf Joas dabei. Er erhielt Urkunde und die Ehrenplakette in Silber und wurde auf Beschluss der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt.