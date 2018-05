Ellwanger Berufsschule schließt Partnerschaft mit Schule in Kroatien

Das Land Baden-Württemberg hat im Rahmen einer EU-Initiative die Aufgabe, in den südöstlichen Ländern der Donau-Region die duale Berufsbildung voranzubringen. Dazu bilden drei Schulen von hier mit drei Schulen aus der Donauregion je ein Tandem. Eine der drei vom Staatsministerium beauftragten Schulen ist das Kreisberufsschulzentrum Ellwangen.

Schulleiter Peter Lehle war mit Markus Kornmann und Christoph Weber jetzt in Zagreb. Dort wurde eine gemeinsame Erklärung mit der kroatischen Partnerschule, der Tehnicka Skola Rudera Boskovica Zagreb, unterzeichnet. Die Tehnicka Skola ist eine große gewerbliche Schule.

In ersten Gesprächen wurden die nächsten Schritte der Zusammenarbeit vereinbart. Neben weiteren Terminen der Schul-Tandems wird Mitte Oktober ein Treffen aller sechs Projektschulen und weiterer beteiligter Institutionen in der Eata in Ellwangen stattfinden.

Worum geht es grundsätzlich? In vielen Ländern der Danube Region (Donauregion) engagieren sich lokale Unternehmen und Unternehmer nicht genug für eine Ausbildung, die sich am Arbeitsmarkt orientiert. Eine Folge: die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, die wirtschaftliche Entwicklung verzögert sich.

Wirtschaftliche Entwicklung verzögert sich

Mit der Danubian Charter for Young People soll in den Ländern der Donau-Region den Unternehmen mehr Verantwortung für die Ausbildung ihres eigenen Nachwuchses übertragen werden. Dieser Transfer soll durch gelungene Beispiele aus Baden-Württemberg unterstützt werden. In Kroatien liegt die Jugend-Arbeitslosigkeit bei 20 Prozent, in Bosnien-Herzegowina bei über 60 Prozent. Weil sie in ihrer Heimat keine oder wenige Chancen für sich sehen, wandern die Jugendlichen vor allem nach Deutschland und Österreich aus. Dieser Verlust an ausbildungs- und arbeitswilligen jungen Menschen ist ein wesentlicher Grund, warum die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern deutlich langsamer stattfindet wie im Durchschnitt der Europäischen Union.

Die EU formuliert für alle Länder mit hoher Jugendarbeitslosigkeit – auch außerhalb der EU – das Ziel, Ausbildungsstrukturen zu entwickeln oder zu verbessern, die die theoretische und die praktische Ausbildung eng verknüpfen. Die duale Ausbildung in den deutschsprachigen Ländern ist dafür ein Modell. Dabei machen Jugendliche eine Ausbildung im Betrieb und bekommen parallel Unterricht an den Berufsschulen.

Damit das System erfolgreich übertragen werden kann, sollten die Erfordernisse des Arbeitsmarkts und das Bildungsangebot sich möglichst ergänzen. So lange das nicht gelingt, führt die Ausbildung nicht in Arbeit.

Die kroatischen Partner wollen Einblick in die duale Ausbildung in die Berufe am Berufsschulzentrum in Ellwangen erhalten. Die Schule wiederum schafft weitere Kontakte zu dualen Partnern, also verschiedenen Ausbildungsbetrieben wie auch zu beteiligten Organisationen wie Innungen, IHK und Handwerkskammer.