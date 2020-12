Ellwanger Baumlehrpfad lädt zum Erkunden ein

Ein neuer Baumlehrpfad lädt an den Weihnachtsfeiertagen sowie zwischen den Jahren zum Erkunden der Natur in Ellwangen ein. Geplant und umgesetzt wurde die Idee in den vergangenen Monaten von Stadtförster Michael Oblinger und dem Baubetriebshof.

Der als Rundweg geplante Pfad verläuft vom Schönenbergwald in Richtung Nordosten zur Eigenzeller Heide und von dort aus auf einer anderen Strecke zurück zum Schönenberg. Insgesamt werden auf der Strecke „18 Bäume des Jahres“ aus den vergangenen 30 Jahren vorgestellt.

In der Nähe jedes Baumes befindet sich eine erklärende Texttafel. So findet der Besucher dort beispielsweise die Wildbirne, die Schwarzerle, den Walnussbaum, einen Bergahorn und eine Winterlinde. Noch fehlende Baumarten sollen gegebenenfalls in den nächsten Jahren ergänzt werden.

Umgekehrt kann es auch sein, dass ein jetzt beschilderter Baum im Laufe der Jahre abstirbt und die Tafel dann wieder verschwindet oder an anderer Stelle aufgestellt wird. Insofern kann sich der Bestand des Baumlehrpfads durchaus noch verändern, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Michael Oblinger hat die einzelnen Baumarten ausgesucht. Die Tafeln wurden von Mitarbeitern aus der Schreinerei des städtischen Baubetriebshofes hergestellt. Ebenso wurden die Sockel von städtischen Mitarbeitern gegossen.

Ursprünglich war geplant, den Baumlehrpfad mit Schülerinnen und Schüler der Mittelhofschule anlässlich der Umweltwoche zu eröffnen. Doch auch hier machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Nun hoffen Bürgermeister Volker Grab und Stadtförster Oblinger, dass der Baumlehrpfad in den nächsten Tagen und Wochen bei hoffentlich gutem Wetter die Aufmerksamkeit der Bevölkerung findet.