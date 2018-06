Ellwanger Bauausschuss tagt am Mittwoch

Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrsangelegenheiten der Stadt Ellwangen trifft sich am Mittwoch, 6. Juni, ab 17 Uhr, zu einer öffentlichen Sitzung im Sozialraum des Baubetriebshofs. Der Sitzung ist eine kurze Besichtigung des städtischen Baubetriebshofes vorangestellt (ab 16.30 Uhr). Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Entwürfe für das Radverkehrskonzept und das Spiel- und Bewegungsflächenkonzept sowie die Planungen zum Spielplatz „Wannenfeld“, eine Beratung über den Bebauungsplan „Hofäcker II“ in Eigenzell, angedachte Maßnahmen der Stadt Ellwangen im Rahmen der „Naturschutzoffensive Ellwangen“ in Kooperation mit dem Jugendzentrum und der NABU Ortsguppe, der Anbau eines Bewegungsraums für die Kindertagesstätte in Schrezheim und die Vergabe der Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 für die Feuerwehr Ellwangen. (ij)

