Ellwanger Bäderchef mahnt Entscheidung zur Öffnung an

Wegen der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind Ellwangens Bäder, das Wellenbad, der Kressbachsee und das Limesbad Pfahlheim, weiterhin geschlossen. Der Betreiber, die Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH (VuB), hat sich in den vergangenen Wochen auf eine etwaige Öffnung vorbereitet. „Wir brauchen aber eine politische Entscheidung. Wir sind so aufgestellt, dass die Bäder in kurzer Zeit eröffnet werden könnten – allerdings ist das Wann und Wie noch völlig unklar “, sagt Geschäftsführer Stefan Powolny.

Nach aktuellem Verordnungs-Stand sei das Betreten der Freibäder untersagt – darauf weist der Geschäftsführer hin. Die hohen Anforderungen zur Umsetzung von entsprechenden Hygienebedingungen würden personell zum Kraftakt, weshalb fraglich sei, ob überhaupt alle drei Bäder noch in dieser Saison betrieben werden könnten.

„Wer will Sonnenbaden mit Schutzmaske? Wie regeln wir Einlassbeschränkungen, wenn nur die ersten paar Hundert von sonst bis zu 2800 Badegästen an einem Spitzentag an den Kressbachsee wollen? Wir haben auf viele Fragen selbst noch keine befriedigende Antwort“, sagt Powolny.

Wellenbad zieht die Sommerpause vor

Im Wellenbad arbeiteten die Mitarbeiter zuletzt trotz teilweiser Kurzarbeit intensiv daran, alle Reinigungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auszuführen, die normalerweise in der sechswöchigen Sommerferienpause anfallen. Dabei kam erschwerend hinzu, dass nur in Zweierteams getrennt gearbeitet werden konnte.

Auch der gesamte Mitarbeiterstab wurde gesplittet. Dennoch wurde der Großputz erledigt, Bodendielen auf der Empore wurden abgeschliffen, Fliesenfugen ausgebessert, Malerarbeiten und kleinere kosmetische Maßnahmen wurden realisiert. Auch in den Freibädern Kressbachsee und Limesfreibad sind die üblichen Saisonvorbereitungsarbeiten bereits gelaufen.

„Wir versuchen aus der Zwangspause das Beste zu machen“, bleibt Powolny positiv. Die VuB will zum Alternativprogramm ihren Teil beitragen und unterstützt mit den Stadtwerken das Ellwanger Autokino, das vom 21. Mai bis 1. Juni auf dem Schießwasen entstehen soll, als einer der Hauptsponsoren. „Eine schöne Aktion, in direkter Nachbarschaft zum Hallenbad – da sind wir gerne mit dabei!“