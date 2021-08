Ellwanger AWO spendet 1500 Euro an Flutopfer im Ahrtal

Solidarität mit den schwer von der Flutkatastrophe Geschädigten leistet die Ellwanger Arbeiterwohlfahrt. Die spontane Idee dazu kam vom Vorsitzenden Klaus-Dieter Ruff: Eine Woche lang legten Claudia Knappenberger und Mario Steuer einen Anteil vom Verkaufserlös des AWO-Gebrauchtwarenzentrums zur Seite. Zusammen mit Spenden von Kunden und aus dem Mitgliederkreis des AWO-Ortsvereins konnten jetzt 1500 Euro an die AWO Bad-Neuenahr-Ahrweiler überwiesen werden. Damit können in Not geratene Menschen direkt unterstützt werden. Das Foto zeigt: Claudia Knappenberger, stellvertretende Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Ellwangen, und Mario Steuer, Leiter des Ellwanger AWO-Gebrauchtwarenzentrums. Foto: privat