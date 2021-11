Ellwanger Ausbildungs- und Studienmesse findet auch bei hohen Inzidenzzahlen statt

Die Coronazahlen steigen weiter, die Inzidenz ist so hoch wie nie. Darf man in dieser Situation eine Ausbildungs- und Studienmesse veranstalten? Die ist nämlich für den kommenden Samstag in Ellwangen geplant.

OB Michael Dambacher hat am Donnerstag im Gemeinderat klar Stellung bezogen. Die Kinder und Jugendlichen hätten in der Pandemie besonders gelitten, sagte er und verwies auf die Eingangskontrollen.

Wer sich bei der Messe informieren will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Für Schüler genügt als Testnachweis der Schülerausweis. Hintergrund: Schülerinnen und Schüler testen sich regelmäßig in der Schule. Außerdem seien inzwischen viele geimpft, sagte der OB. Überall im Messebereich muss Maske getragen werden, eine Anmeldung im Vorfeld ist Voraussetzung. Dambacher: „Wir wissen, wer kommt.“

Man könne steuern, wer sich in welchen Räumen bewege, sagte der OB weiter. Die Firmen hätten auch kein Interesse daran, dass ihre Mitarbeiter nach der Messe Corona in die Betriebe tragen würden. Und: Alle Beteiligten würden alles daran setzen, dass der Ruf der Schulen und der Stadt gewahrt bleibe.

Die Ausbildungs- und Studienmesse wird von der Stadt Ellwangen , der Agentur für Arbeit in Aalen und dem Landratsamt organisiert. Laut OB waren bis Donnerstag 272 Jugendliche angemeldet.

120 Betriebe präsentieren sich. Ein digitales Format wie im vergangenen Jahr scheidet Dambacher zufolge aus. Aufwand und Ertrag stünden in keinem Verhältnis.

Landrat Joachim Bläse sieht das ähnlich: Das Knüpfen von reellen Kontakten sei durch nichts zu ersetzen. Nach seinen Worten ist die Messe topp organisiert. Die Jugendlichen bräuchten sich um ihre Sicherheit keine Gedanken zu machen.

Die Messe findet im Kreisberufsschulzentrum, im Hariolf-Gymnasium und an der Eugen-Bolz-Realschule statt. Um mehr Abstand zu haben, wurde die Rundsporthalle dazugenommen. Der Messebesuch ist kostenlos. Die Cafeteria des beruflichen Schulzentrums ist geöffnet. Die Klasse 8a des Peutinger-Gymnasiums sorgt in der Rundsporthalle für Essen und Trinken.

Übrigens: Wer möchte, kann sich während der Messe in der Mensa des Hariolf-Gymnasiums impfen lassen.