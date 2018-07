Ellwanger Andreas Wolpert gewinnt den Kressbach-Triathlon

Zu einem ausgesprochen nassen Vergnügen ist der 19. VR-Bank-Freizeit-Triathlon rund um den Kressbachsee geworden. Gott sei Dank blieben angekündigte Unwetter aus. Bei Dauerregen absolvierten am Samstagnachmittag über 200 Teilnehmer die Disziplinen 400 Meter Schwimmen, zwei Mal 14 Kilometer Radfahren und sechs Kilometer Laufen. Schnellster Einzelstarter war Andreas Wolpert, er schaffte die drei Disziplinen in 1:21,59 Stunden.

Der Triathlon im Rahmen des „Sommers in der Stadt“ gehört seit vielen Jahren zu den Heimattagen dazu. Es kommen viele Ehemalige in ihre Heimatstadt, um zu feiern und um sich sportlich zu betätigen. Geschätzt werden der familiäre Charakter der Veranstaltung.

115 Einzelstarter (99 Männer, 15 Frauen und ein Junge) und 34 Staffeln nahmen an dem Triathlon teil. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus dem Ostalbkreis, den Landkreisen Schwäbisch Hall und Heidenheim und aus dem benachbarten bayerischen Raum, sondern auch aus Offenburg, Ludwigsburg, Jena und München und sogar aus der Schweiz. Unter den Startern war auch Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, er bildete mit dem Ellwanger Architekten Arne Wetteskind ein Team. Wetteskind schwamm und fuhr Rad, Hilsenbek lief. Mit 1:32:34 schafften sie bei der Staffel Herren den fünften Platz.

Die Wassertemperatur des Kressbachsees lag bei 24,5 Grad. Mutig stürzten sich die Schwimmer in die Fluten. Als Erster stieg Lucas Seibold aus dem Wasser, gefolgt von Andreas Bäuerle und dem erst 13-jährigen Einzelstarter Hannes Gromann.

Das Radfahren war bei Regenwetter keine einfache Sache Doch auf Strecke wurden die Rennradfahrer und Mountainbiker vom Publikum mit Rufen wie „Auf geht’s!“ und „Komm, Verena, lass krachen!“, mit einer Kuhglocke und Transparenten angefeuert und vor allem in Stocken mit Beifall überschüttet. In der Schafhofstraße wurden die Radler mit Blasmusik empfangen. Unfälle passierten trotz des Regens keine.

Es sei „ein bisschen wie Dauerschwimmen“ gewesen, meinte Wolpert im Ziel, „es war die ganze Zeit nass.“ Beim Radfahren habe man langsamer fahren müssen als sonst, sagte der Ellwanger: „Aber von den Temperaturen war es ideal. Beim Laufen war es besser als 30 Grad im Schatten.“ Wolpert, der den ganzen Tag ab 8 Uhr morgens im Organisationsteam beim Aufbau mitgeholfen hatte, machte auf dem Rad viel gut. Er nimmt am 13. Oktober an der Ironman Weltmeisterschaft der Amateure auf Hawaii teil.

„Ich mag's, wenn die Radstrecke profiliert ist. Das Bergige liegt mir“, sagte der Zweitplatzierte Daniel Hettinger (30) aus Filderstadt, der zum Kressbach-Triathlon über seine Freundin kam, die in Stocken Verwandtschaft hat. Die Einzelstarterin Elisabeth Kalabalikas aus Offenburg, Schwester von Christoph Grohmann aus Ellwangen, lobte das „geniale Publikum“ und die „super Organisation“. Das Ganze sei „so familiär, so nett“.

Die DJK-SG Ellwangen als Veranstalter hat mit Unterstützung der DLRG Ellwangen (Zeitnahme und Wasserbaufsichtigung), des Sommer-in-der-Stadt-Teams, der Alten Herren Rindelbach und der Stiftung Haus Lindenhof (Streckenposten) die inzwischen 19. Veranstaltung wiederum perfekt organisiert und durchgeführt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Marathonläufer und VR-Bank-Mitarbeiter Kurt Ritter aus Rosenberg und von Philipp Hilsenbek, dem Sohn des Ellwanger Oberbürgermeisters.

Ergebnisse

Einzel Herren (99 Teilnehmer)1. Andreas Wolpert (1:21:59 Stunden), 2. Daniel Hettinger (1:22:07), 3. Nicolai Baumann (1:24:18). Einzel Damen (15 Teilnehmerinnen): 1. Katrin Ruf (1:40:43), 2. Anja Winter (1:42:05), 3. Ursula Reissig (1:44:03). Einzel Jungen (ein Starter)1. Hannes Gromann (Jahrgang 2005, 1:59:49). Staffel Herren (zwölf Teams): 1. MTV Aalen (Christian Weber, Werner Ruf, Raphael Heilmann, 1:18:13), 2. Die Leichtathleten (Linus Baader, Marian Krockenberger, Ferdinand Saupp, 1:25:43), 3. Zeiss Vision IT (Jan Matzkovits, Daniel Eisele, Tobias Riegg, 1:29:19). Staffeln Damen (zwei Mannschaften): 1. Swim.Bike.Run.Girls Fun (Corinna Bieg, Petra Walter, Ines Walter,1:58:01), 2. Nimm 2 (Dorina Walter, Andrea Berkau, 2:02:16). Staffel Gemischt(16 Teams): 1. Hallo, i bims – die JuSeFia (Julia Stöhr, Sebastian Gaedicke, Sophia Schmidtmer, 1:29:13), 2. Breaking three (Dominik Bäuerle, Frank Medicke, Katja Wottle, 1:32:12), 3. Andiso (Anna, Dietrich und Solo Böhme, 1:32:26). Staffel Jungen (vier Teams): 1. Die 3 Ochsen (Linus Walter, Daniel Walter, Max Thorwart, Jahrgang 2001, 1:27:02(, 2. Die Mannschaft, die mir persönlich am besten gefällt (Simon und Thomas Walter und Nicklas Kuhn, 1:29:31), 3. Die Argonauten (Caspar Krebs, Bendix Grupp, David Lohner 1:45:14).

