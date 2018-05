Ellwangens Oberbürgermeister lehnt Pläne für Ankerzentrum ab

Das mediale Interesse an Ellwangen ist riesig gewesen nach der Flüchtlingsmeuterei vom Montag und der Großrazzia der Polizei vom Donnerstag. Bundesweit war die Stadt in den Schlagzeilen. Sogar die Washington Post widmete den Geschehnissen in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) ein großen Bericht, und in den hiesigen Nachrichten verdrängten sie Donald Trump auf Platz zwei. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek konnte sich vor Anrufen kaum retten. „Ich bin selbst besorgt“, sagt er zum Sicherheitsgefühl in Ellwangen. Für die Diskussion um die Zukunft der LEA hat das Konsequenzen.

Herr Hilsenbek, was sagen Sie nach dem Geschehen in der LEA verunsicherten Ellwangern?

Ich bin besorgt, und Bürger, mit denen ich gesprochen habe, sind es auch. Die Menschen, die sich am Montag in der LEA gegen die Polizei gestellt haben, bewegen sich auch bei uns in der Stadt. Bei derzeit rund 500 Bewohnern in der Flüchtlingsunterkunft sind rund 150 junge Männer kein kleiner Teil, sondern ein Großteil der Bewohner. Deshalb werden die Flüchtlinge jetzt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet als vorher. Nach diesen Ereignissen ist das subjektive Sicherheitsgefühl ein anderes.

Welche Konsequenzen folgen daraus?

Mehr Polizeipräsenz sowohl in der LEA als auch in der Stadt sind wichtig, um das Sicherheitsgefühl wieder herzustellen. Es ist richtig, dass die Polizei dies sofort umsetzt. Um wie viele Beamte aufgestockt wird, muss die Polizei sagen. Ich kann sagen, dass als sofortige Reaktion auch der Streetworker des Deutschen Roten Kreuzes noch mehr in der Stadt präsent ist. Und natürlich hat das Geschehen Auswirkungen auf den Weiterbetrieb der LEA.

Inwiefern?

Beim Bund wird derzeit über sogenannte Ankerzentren diskutiert (Zentren, die das gesamte Asylverfahren der Flüchtinge managen, gegebenenfalls auch ihre Abschiebung, d. Red.). Falls Innenminister Horst Seehofer meint, das sei eine gute Lösung, soll er Ankerzentren einrichten – aber nicht in Ellwangen. Das würde ich ablehnen.

Der Vertrag der Stadt mit dem Land und dem Landkreis über den Betrieb der LEA läuft noch zwei Jahre. Wie beeinflussen die Ereignisse die Diskussion um ein Weiterbestehen der LEA nach 2020?

Die Ereignisse dieser Woche haben die Diskussion mit Sicherheit beeinflusst. Wenn wir die Einwohnerversammlung vom 13. April heute machen würden, würde sie anders laufen. Klar ist, dass die LEA noch zwei Jahre lang betrieben wird. Aber danach? Mir ist wichtig, dass wir in der Kommunalpolitik darüber einen Konsens haben, ich möchte keine Kampfabstimmung im Gemeinderat. Zunächst werden die Fraktionen ihre Bilanz ziehen, dann werden wir festlegen, wann die Entscheidung im Gemeinderat fallen soll und welche Leitplanken sich aus dieser Entscheidung für eventuelle Verhandlungen mit dem Land ergeben.

Welche Leitplanken wären das?

Wenn der Gemeinderat mehrheitlich Ja sagen sollte zu einem Weiterbetrieb der LEA nach 2020, aber unter bestimmten Bedingungen, dann wäre es an mir, diese Bedingungen auszuhandeln. Dazu gehören die weitere Laufzeit, die Regel- und die Maximalbelegung und die Sicherheit.

Was sagen Sie den vielen Ehrenamtlichen, die sich für Flüchtlinge engagieren?

Das ehrenamtliche Engagement ist innerhalb und außerhalb der LEA überwältigend, vor allem in der Hochphase mit mehr als 4500 Flüchtlingen war das so, und auch jetzt ist es noch vorhanden. Ich möchte alle Ehrenamtlichen dazu motivieren, bei der Stange zu bleiben, bei den Sprachkursen und vielem anderen, auch die Lernwerkstatt ist gut und muss unbedingt weiter betrieben werden.

Das Klima in der LEA ist abhängig von der Zusammensetzung der Bewohner, und die kann in drei bis vier Wochen ganz anders aussehen als jetzt, denn die Flüchtlinge bleiben ja nicht lange hier. Als sich die Bewohner in der Mehrzahl aus syrischen Familien zusammengesetzt haben, die sich sehr freundlich und dankbar für unsere Hilfe gezeigt haben, war das Szenario ein ganz anderes. Und in drei bis vier Wochen kann es wieder anders sein.

Befürchten Sie durch die bundesweiten Schlagzeilen negative Auswirkungen auf den Tourismus in Ellwangen?

Ellwangen ist eine wunderbare Stadt. Sie ist durch die jetzige Präsenz in allen Medien sicher bundesweit bekannter geworden. Man muss hier unterscheiden: Es ging um Ereignisse in der LEA, nicht in der Stadt. Ich hoffe, dass sich Touristen nicht beeinflussen lassen und nach wie vor Ellwangen besuchen.

Der Widerstand von LEA-Bewohnern gegen die Polizei und deren massive Antwort führen jetzt vielfach zu Pauschalurteilen, zu beobachten etwa in den sozialen Medien. Was entgegnen Sie auf „Flüchtlinge raus“?

Die gleiche Diskussion in der Flüchtlingsfrage von Befürwortern und Gegnern hatten wir schon 2015 bei der Eröffnung der LEA. Jetzt geht es um die Sicherheit. Dabei alle Flüchtlinge über einen Kamm zu scheren ist nicht richtig. Aber dass diese Diskussion heftig geführt wird, ist schon klar. Und dass die jetzigen Ereignisse das Meinungsbild beeinflussen, auch. Mir geht es ja auch so, ich konnte mir nicht vorstellen, dass LEA-Bewohner sich gegen die Polizei stellen und drohen Beamte anzugreifen.

Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Wiederholung?

Ich denke, der Polizeieinsatz war notwendig, richtig und angemessen. Alle müssen verstanden haben, dass man gegen den Rechtsstaat so nicht vorgehen darf. Die Polizei wird sich einer Aggression wieder entgegenstellen, sollte so etwas noch einmal vorkommen. Ich hoffe, dass alle Flüchtlinge lernen, dass sie hier Spielregeln einhalten müssen, wenn sie bei uns Asyl haben wollen.