Ellwangens OB Hilsenbek besucht bulgarische Botschafterin

Einen Aufenthalt in Berlin hat Oberbürgermeister Karl Hilsenbek zum Besuch der bulgarischen Botschaft und des bulgarischen Kulturinstituts genutzt. Die Botschafterin Elena Shekerletova, erst seit wenigen Tagen im Amt, hat Ellwangens OB als ersten offiziellen Gast begrüßt.

Die beiden erörterten die vielfältigen Beziehungen zwischen Ellwangen und Bulgarien sowie den bevorstehenden Methodiustag, der dieses Jahr am 1. und 2. Juni in Ellwangen begangen wird. Ein besonderes Augenmerk galt aber auch dem Jubiläum im Jahr 2020, wenn die Feier zum fünfzigsten Mal in Ellwangen stattfinden wird. Shekerletova und Hilsenbek waren sich darüber einig, dass – wie in den letzten beiden Jahren geschehen – junge Menschen in die Feierlichkeiten stark eingebunden werden sollen, um das gemeinsame Europa noch besser zu verankern.

Mit dem Leiter des Kulturinstituts, Borislav Petranov, konkretisierte Oberbürgermeister Hilsenbek die Überlegungen für eine Kunstausstellung eines namhaften bulgarischen Künstlers in Ellwangen. Die Umsetzung, möglichst noch im Frühjahr dieses Jahres, wird der Leiter des Ellwanger Methodiuszentrums Emil Ivanov übernehmen.