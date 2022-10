Ellwangens OB Dambacher: „Einer der schönsten Spielplätze im Ellwanger Raum“

Beim SV Pfahlheim gab es am Sonntag gleich dreifachen Grund zur Freude: In der Kreisliga A II setzte sich die erste Mannschaft mit 1:0 gegen den FSV Zöbingen durch, auch in der Reserven-Partie gegen Zöbingen behielt man die Oberhand. Doch den wohl freudigsten Anlass gab es schon zuvor. Der neue Spielplatz wurde feierlich eröffnet. SVP-Vorstand Siegfried Vollmer betonte, dass der Verein vor vielen Jahren schon auf einem Teilgelände einfache Spielmöglichkeiten für Kinder geschaffen hatte. So war es dann möglich, die Kinder von den Sportplatzbesuchern für bestimmte Zeit zu beschäftigen. „Allerdings wurde von vielen Eltern der Wunsch an uns herangetragen, die Spielmöglichkeiten auf dem Sportgelände auszubauen und zu verbessern“, so Siegfried Vollmer. Der Vorstand fügte an, dass es dem Verein am Umsetzungswillen nicht gemangelt habe, aber für eine gute und sinnvolle Investition benötigt man auch entsprechende Mittel. „Als uns dann die aktuelle LEADER-Förderung mit hohen Zuschussraten bekannt wurde, haben wir uns beworben und hier auch einen Zuschlag erhalten“, erklärte Vollmer.

Viele ehrenamtliche Helfer

Von der Bewilligung der Förderung bis zur vorgeschriebenen Fertigstellung blieben letztlich nur rund sechs Monate Zeit. Um im sportlichen Jargon zu bleiben, grätschten Preissteigerungen und Lieferengpässe dazwischen. Allein der Preis für das Hauptspielgerät habe sich um 4 000 Euro verteuert. Deshalb entschied man sich in einer Blitzaktion für ein mindestens gleichwertiges Gerät einer anderen Firma. Die Einhaltung des engen Zeitfensters sei eine Mammutleistung und nur dank des Einsatzes von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern möglich gewesen. Von Pfahlheimer Firmen habe man Material, größere Maschinen und LKWs zum Materialtransport erhalten. Philipp Wettemann und Karl Böhm waren als „Häuptlinge“ Tag und Nacht im Einsatz, wie Sigfried Vollmer berichtete.

Ein schöner Tag für Pfalheim

Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher gratulierte dem SV Pfahlheim. „Es ist einer der schönsten Spielplätze im Ellwanger Raum, gepaart mit einem Sportplatz. Das ist wiederum etwas, das andere Mannschaften, die hierherkommen auch sehen werden. Somit könnte der SV Pfahlheim einen neuen Standard setzen.“ Pfahlheims Ortsvorsteher Wolfgang Seckler betonte, dass es ein schöner Tag für Pfahlheim sei. „Wohl dem Verein, der solche Mitglieder hat, die so aktiv mitwirken. Das erleben wir in vielen unserer Vereine, und das zeichnet Pfahlheim auch aus.“ Seckler bedankte sich zudem bei der Stadt Ellwangen als „unkomplizierte Genehmigungsbehörde.“ Regina Gloning, Gemeinderätin in Ellwangen, sprach als Vorsitzende der LEADER-Gruppe ein Grußwort: „Es ist ein toller Spielplatz geworden. Hut ab und ein großes Lob an alle, die sich dafür eingesetzt haben.“ Gloning berichtete aber auch, dass mit der Beantragung der Fördergelder viele bürokratische Hürden gemeistert werden mussten. Im Anschluss weihte Pater Sony den Spielplatz noch ein.

Die Kosten des Spielplatzes belaufen sich auf rund 26 000 Euro, mit einer Eigenbeteiligung des Vereins in Höhe von 9 000 Euro.