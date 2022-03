Ellwangens neuer Stadtpfarrer ist Theologe und Sozialethik-Professor

Sven van Meegen wird am Sonntag, 3. April, als neuer Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ellwangen und damit als Nachfolger von Pfarrer Michael Windisch in sein Amt eingeführt. Die Investitur ist um 14 Uhr auf dem Ellwanger Marktplatz und wird von Dekan Robert Kloker vorgenommen. Für die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher heißt es, sich warm anzuziehen. Denn am Sonntag wird es kalt sein, aber nicht regnen. van Meegen hat sich vorsichtshalber bereits wetterkundig gemacht: „Das ist das Wichtigste, dass es nicht regnet.“ Im Anschluss an den rund eineinhalbstündigen Gottesdienst gibt es auf dem Marktplatz neben Grußworten noch die Möglichkeit zur Begegnung.

„Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern ganz bewusst Zusammenhalt und Frieden“, sagt Sven van Meegen zu seiner Investitur am Sonntag, bei der er die Predigt halten wird. Angesichts der Fastenzeit, der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs solle die Veranstaltung kein Fest sein, sondern eine schlichte Amtseinführung, so kompakt wie möglich und geprägt von Einfachheit und Demut: „Ein Gottesdienst, der Kraft geben soll.“

„Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, verhungern die Menschen“

Zusammenhalt und Gemeinschaft sind zentrale Anliegen für den aus Gaishardt stammenden Professor für Sozialethik, der zugleich Dekan der Fakultät Sozialwesen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim ist. Damit meint er den Zusammenhalt zwischen Kirche, Kommune, Vereinen und Institutionen. Denn die Herausforderungen, die auf alle zukommen, könnten nur im Miteinander gemeistert werden. „Wenn jeder nur sein eigenes Süpple kocht, verhungern die Menschen“, sagt er. Der gebürtige Schwäbisch Haller begegnet den Menschen auf Augenhöhe und möchte für sie da sein. „Menschen aufrichten, Freude bringen“, wie er betont, und: „Vertrauen schaffen in Glaube und Kirche.“ Da kommen ihm seine Weltoffenheit, sein Humor, sein spitzbübisches Lachen und sein Glaube als wichtigste Kraftquelle sehr entgegen.

Wie sein Vorbild Patriz Hauser, der ebenfalls aus Neuler kam, legt der 45-Jährige großen Wert auf Ökumene. „Ökumene ist Pflicht, nicht Kür“, sagt der Geistliche. Damit meint er nicht nur das gute Verhältnis zur protestantischen Kirche, sondern auch seine Verbindungen zur Orthodoxie, zu den Freikirchen und zur neuapostolischen Kirche.

Van Meegen hat in Heidenheim nicht nur die Kinderstiftung „Knalltüte“ gegründet, sondern auch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Bei seinem Abschiedsgottesdienst als Heidenheimer Dekan am 20. März waren aus persönlichen Kontakten heraus alle drei monotheistischen Weltreligionen vertreten: Judentum, Christentum und Islam.

Kein Wunder, denn der Professor, Doktor der Theologie und Doktor der Sozialwissenschaften hat auch jüdische und islamische Freunde. Durch persönliche Beziehung, durch Freundschaft möchte er Brücken bauen. Das kennt er aus seiner 18-jährigen Tätigkeit in Diasporagemeinden. So absolvierte er sein Vikariat in Stuttgart und in Giengen an der Brenz.

Der Theologe ist oft im Blaumann im Wald zu sehen

Trotz seiner zwei Promotionen ist Sven van Meegen, der in München, Rom, Tübingen und Bamberg Theologie, Philosophie und Sozialwissenschaften studiert hat und 2005 in Rottweil zum Priester geweiht wurde, bodenständig geblieben. Das hängt mit der Sozialisation im 250-Seelen-Dorf Gaishardt und seinen Hobbys zusammen. Er entstammt einer Landwirts- und Handwerkerfamilie. Seine Leidenschaft ist die Forstarbeit. Man sieht ihn oft im Blaumann im Wald Holz machen, zumal seine Mutter eine Holzheizung hat.

„Da kommen mir so viele Gedanken und neue Ideen“, schätzt er das Holzsägen und Spalten und die Arbeit mit dem Traktor. Zu seinen weiteren Hobbys zählen Joggen, Fahrradfahren, Fußball und Skifahren sowie Musik. Van Meegen spielt Klavier und Orgel. Als Organist und Dirigent hat er früher die Kirchenchöre Beersbach und Rosenberg geleitet. „Die Arbeit zu Hause und das Miteinander erden mich“, sagt der ernährungsbewusste Kneippianer und Liebhaber einer „einfachen ländlichen Küche“ von sich: „Das Mitmenschliche ist wichtig, das Zusammenarbeiten. Alles andere ist wirklich wurscht.“

Deshalb sollen ihn die Menschen schlicht mit „Herr Pfarrer“ oder mit „Herr van Meegen“ anreden. Von niederländischem Adel ist er übrigens nicht, wie man meinen könnte, „Herr Pfarrer, Sie sprechen ausgezeichnet deutsch“, wurde er deswegen bei einer Hochzeit mal gelobt. Sein Name kommt vielmehr von einem Stadtteil von Overath bei Köln, der Meegen heißt.

van Meegen tritt sein Amt als leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ellwangen rechtzeitig zur Kar- und Osterwoche an. „Ich mag Land und Leute hier, der Menschenschlag liegt mir sehr. Ich bin ein Dörfler, komme von hier“, bekundet der Kuttelfreak und lobt: „Auf die Ellwanger kann man wirklich zählen. Was die auf liebevolle Art und Weise, unkompliziert und lösungsorientiert alles auf die Beine stellen, bei der Investitur und bei der Seligsprechung!“

Vorfreude auf die Seligsprechung

Auf Letztere freut sich der 45-Jährige besonders. In dreieinhalb Monate, am Samstag, 16. Juli, ist es soweit. Die Seligsprechung des guten Pater Philipp Jeningens sei eine große Freude, sagt der Geistliche und verrät, dass er seit ein paar Monaten bei der Vorbereitung mit dabei sei. Diese Seligsprechung des Volksmissionars solle auch ein Aufbruch im Glauben sein: „Dort, wo Menschen uns brauchen, ist der Platz der Kirche.“

Sven van Meegen war zuletzt seit Juli 2009 Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Lone-Brenz mit den Orten Herbrechtingen, Bolheim, Bissingen, Niederstotzingen, Oberstotzingen, Stetten und Lonetal und seit 2010 Dekan des Katholischen Dekanats Heidenheim. Außerdem ist er seit 2010 Professor für Sozialethik und Sozialphilosophie und seit 2012 Dekan der Fakultät Sozialwesen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim, nachdem er von 2004 bis 2010 in München und Benediktbeuren lehrte.

Eine Bibliothek mit 9000 Bänden

Mittlerweile ist van Meegen von Niederstotzingen nach Ellwangen umgezogen und wohnt im Pfarrhaus in der Priestergasse 11. Mitgebracht hat er rund 9000 Bücher. van Meegen gibt zwei Buchreihen heraus: „Bibel und Ethik“ und „Bibel konkret“. Davon sind bisher knapp 30 Bände erschienen. „Schreiben gehört auch zu meinen Hobbys, ich schreibe sehr gerne“, sagt der Professor und Pfarrer: „Seelsorge und universitäre Lehre sind wie zwei Lungenflügel. Beide Dinge gehören zu mir.“

Ab dem neuen Schuljahr kommen Schülerinnen und Schüler des Hariolf-Gymnasiums im Religionsunterricht in den Genuss dieser Qualitäten. Und schon jetzt die Kirchgänger. „Eine Messe in der Basilika ist anders als eine Messe in Saverwang“, tut van Meegen alles, damit die Menschen gern in den Gottesdienst kommen und sie auch etwas „mitnehmen“ können. Zu seiner Primiz in Gaishardt 2005 kamen über 3000 Gäste. Ob er am Sonntag in Ellwangen wohl ein Déjà-vu-Erlebnis haben wird?