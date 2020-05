Ellwangens Kirchenglocken erinnern an die Kapitulation

Ab 12 Uhr werden am Freitag, 8. Mai, im gesamten Ellwanger Stadtgebiet die Glocken der Kirchen läuten. Damit soll an den Jahrestag der deutschen Kapitulation vor 75 Jahren erinnert werden. Am 8. Mai 1945 hatte die deutsche Wehrmacht bedingungslos in Berlin kapituliert. Damit wurde der Zweite Weltkrieg in Europa nach fast sechs Jahren beendet.