Ellwangen zeigt sich solidarisch mit Abbiategrasso

Trotz eines Osterwochenendes bei bestem Wetter ist es zu keinen Verstößen gegen die geltenden Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie gekommen. Das hat die Stadt mitgeteilt. OB Michael Dambacher dankt den Bürgern für ihr „großes Verantwortungsbewusstsein“.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, bekamen die Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes vielfach Zuspruch für ihre Kontrollen. Auch in der LEA blieb es trotz der angespannten Lage ruhig.

Positives weiß Dambacher auch über die Spendenaktion für die Menschen in Abbiategrasso zu berichten: Bis zum Mittwochabend sind schon 9750 Euro zusammengekommen. „Das ist ein tolles Ergebnis und ich danke allen Spendern von Herzen. Diese Spendenbereitschaft spricht für die Empathie unserer Bürgerinnen und Bürger und für die guten Beziehungen mit Abbiategrasso. Auch ist es auf der lokalen Ebene ein schönes Zeichen für ein gemeinsames, solidarisches Europa.“

Inzwischen liegt das Spendenaufkommen sogar bei knapp 16 000 Euro, wie Rathaussprecher Anselm Grupp auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitzung“ mitteilt. „Das ist innerhalb der kurzen Zeit ein großartiges Ergebnis und zeugt von großer Hilfsbereitschaft und Solidarität.“

Die Stadt hat am Donnerstag auch schon 350 von insgesamt 500 georderten Schutzanzügen auf den Weg gebracht. Bereits am vergangenen Dienstag wurden zeitnah die ersten Überweisungen an die beiden Organisationen in Abbiategrasso getätigt.

Die Zahl der Coronakranken in Abbiategrasso stagniert inzwischen. In der Stadt gibt es 141 Infizierte, 21 Menschen sind gestorben. Aktuell breitet sich die Pandemie vor allem in den Altenheimen aus. Die Ausgangssperre wurde bis zum 3. Mai verlängert.

Nach wie vor werden dringend Schutzkleidung und Masken für Ärzte, Pflegepersonal und Bedienstete im Krankenhaus, sowie in den Alten- und Pflegeheimen benötigt. Die Stadt Ellwangen setzt deshalb die Aktion fort und bittet um weitere Spenden.