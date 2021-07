Ellwangen: Zahnarztpraxis Blumentrath feiert 50-jähriges Bestehen

Im Jahr 1971 hat Zahnarzt Dr. Jochen Blumentrath die Zahnarztpraxis An der Jagst 14 eröffnet. Bereits sein Vater war als Zahnarzt in Kemnath-Stadt/Oberpfalz tätig.

Die Zahnarztpraxis in Ellwangen etablierte sich schnell mit einem großen Patientenstamm. Wert gelegt wurde auf berufliche Fortbildungen, um stets auf aktuellem Stand der Technik und des Materials zu sein. Ebenso auf die persönliche Ansprache und den engen Patientenkontakt.

Seit 2001 mit dem Einstieg von Zahnarzt Peter Blumentrath – nun als Gemeinschaftspraxis in dritter Generation – hat sich das Praxiskonzept weiterentwickelt. Es wurd in neue Technik wie das digitale Röntgen investiert. Die Praxis wurde mehr und mehr digital ausgebaut, der Bereich Zahnprophylaxe verstärkt in das Praxiskonzept eingebunden. Seit 2006 wird die Zahnarztpraxis von Peter Blumentrath allein fortgeführt. Im Jahr 2016 erfolgte der Umzug in die Räume der ehemaligen Sankt-Anna Klinik – das heutige MediArt. Durch diesen Schritt war noch mehr Platz für moderne Technik geschaffen, wie die digitale Abformtechnik und das computergesteuerte Fräsen von Keramikkronen direkt in der Praxis. Somit kann hochwertiger Zahnersatz in einer Behandlungssitzung hergestellt und eingesetzt werden. Die Anzahl der Behandlungstermine und der zeitliche Aufwand für den Patient reduziert sich dadurch deutlich. Das Jubiläum soll jetzt mit geladenen Gästen gefeiert werden.