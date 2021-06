Zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag wurde in ein Wohnhaus in der Schönenbergstraße in Ellwangen eingebrochen. Die Tätern sind über ein Kellerfenster hineingelangt. Sie durchsuchten und öffneten Schränke und Schubladen, rissen zwei im Wohnhaus verschraubte Tresore von der Wand und nahmen sie mit. Außerdem entwendeten sie Werkzeug aus der Garage. Die Polizei in Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07961 / 9300.