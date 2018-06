Ellwangen startet sportiv ins neue Jahr

Für das Projekt „Ellwangen sportiv“ haben die Stadt und die Ellwanger Sportvereine wieder ein umfangreiches Semesterprogramm zusammengestellt. Für Fitness und Gesundheit im neuen Jahr bieten die Vereine im Frühjahr und Sommer insgesamt 88 Kurse an. Dort können alle zwanglos Sport treiben, ganz ohne Erfolgsdruck, in einer netten Gemeinschaft, Spaß und Freude an sportlicher Betätigung haben und dies unter fachlicher Anleitung speziell ausgebildeter Übungsleiter. Die Kurse sind wie in den Halbjahren zuvor gegliedert. Mit „Fitness & Gesundheitssport“ und „Erlebnissport“ sind die Kategorien überschrieben. Dazu kommen noch Fitnesstreffs, Reha-Sportgruppen, AOK-Kurse und DRK-Angebote. Dabei wird den neuesten Sporttrends Rechnung getragen.

Die Semesterbroschüren liegen ab sofort im Rathaus Ellwangen, allen öffentlichen Einrichtungen, bei der AOK, der Kreissparkasse Ostalb, sowie in vielen Einzelhandelsgeschäften aus. Zudem können sie kostenlos beim Sportbeauftragten der Stadt Ellwangen, Norbert Blech, Telefon 07961 / 84-227 oder per E-Mail an Norbert.Blech@ellwangen.de angefordert werden. Das gesamte Kursprogramm kann auch im Internet unter www.ellwangen.de/ ellwangen sportiv heruntergeladen werden.