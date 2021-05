Wunsch vieler Senioren erfüllt: Stadtbus hält jetzt auch am Marktplatz

Auf der Bundesstraße 30 ist am Mittwochabend ein Lastzug in Brand geraten. Die B30 ist momentan auf Höhe Unteressendorf in beide Richtungen voll gesperrt.

Ersten Informationen zufolge hatte der Lkw vermutlich Sprühdosen mit Bauschaum geladen. Die Ursache für das Feuer ist bisher unklar. Jede Menge Feuerwehrleute und Fahrzeuge umringten den brennenden Laster. Sie blieben indes zunächst auf Abstand, da die Sprühdosen unter lautem Knallen in die Luft gingen.