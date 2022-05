Ellwangen siegt und hofft

Ellwangen (an) - Am Samstag ist für die B-Juniorinnen des FC Ellwangen das letzte Spiel dieser Saison in der EnBw Oberliga gegen den FV Löchgau angestanden. Beide Mannschaften befinden sich im Tabellenkeller und waren heiß auf die drei Punkte.

Bereits fünf Minuten nach Anpfiff der Partie ging Ellwangen durch Celine Weinhold in Führung. Beflügelt durch diesen guten Start machten die Ellwangerinnen weiter, doch auch die Spielerinnen des FV Löchgau kamen zum Zug.

So spielten sie sich in der siebten Minute eine Torchance heraus und wurden in der 17. Minute durch einen Eckball gefährlich, der jedoch geklärt werden konnte. So ging es mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause. In die zweite Halbzeit ging der FCE mit dem Willen die Führung zu halten oder sogar zu erhöhen und dieses Spiel in jedem Fall für sich zu entscheiden. Doch der FV Löchgau versuchte das Spiel noch einmal zu drehen und es kam zwischen der 45. und 63. Minute zu drei Chancen durch Standardsituationen. Gegen Ende wurde das Spiel noch einmal intensiv und die Gäste spielten sich zwei Chancen heraus, der FCE eine. Das Spiel endete aber letztlich mit einem 1:0-Sieg für den FC Ellwangen, durch den der Klassenerhalt möglich bleibt.

Endgültig wird darüber jedoch erst durch die Spiele am kommenden Wochenende entschieden. Ellwangen hat bereits Sommerpause.