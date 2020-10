Ellwangen setzt Beschränkungen des öffentlichen Lebens um

Die Stadt Ellwangen reagiert auf die Beschlüsse, die die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder am Mittwoch getroffen haben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden ab Montag, 2. November, alle Veranstaltungen bis zum 30. November abgesagt.

So entfallen die Veranstaltungen des Ellwanger Kulturamts. Die Ellwanger Wildwochen, deren Fortsetzung wegen der angeordneten Schließung der Gastronomie nicht möglich ist, enden vorzeitig. Die für Samstag, 14. November, geplante Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge entfällt. Weiter sind ab dem kommenden Montag keine Vereinsveranstaltungen mehr in den städtischen Hallen möglich.

Die Stadt wird darauf achten, dass die vorgegebenen Regelungen eingehalten werden. Unter anderem dürfen sich nur noch die Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haushalts zusammen in der Öffentlichkeit aufhalten, im Maximalfall mit zehn Personen. Oberbürgermeister Michael Dambacher bittet deshalb alle Bürger, ihre Kontakte in den nächsten Wochen zu verringern oder auf ein Minimum herunterzufahren. „Jeder kann mit dem Einhalten der Hygienevorschriften und dem Einhalten des notwendigen Abstandes einen Beitrag leisten, dass sich die Pandemie vor Ort nicht weiter ausbreitet“, so Dambacher. In Ellwangen und seinen Ortschaften sind derzeit 43 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand 29. Oktober).

Änderungen ergeben sich ab dem 2. November auch für die städtischen Einrichtungen: Das Wellenbad und das Alamannenmuseum werden geschlossen, hingegen bleiben die Musikschule und die Stadtbibliothek vorerst geöffnet. Ab Montag ist auch wieder eine Terminvereinbarung für einen Besuch im Rathaus notwendig. Die Dienststellen und Ämter der Stadt können nicht mehr ohne Voranmeldung besucht werden. Für alleinstehende oder kranke Bürger hält die Stadt weiterhin das Angebot „Ellwangen hilft sich“ aufrecht: Jeweils am Dienstag und Donnerstag ist in der Zeit von 10 bis 12 Uhr das Hilfetelefon unter der Nummer 07961 / 84410 geschaltet. Alternativ können Mails an corona-hilfe@ellwangen.de geschickt werden.

Für die Gastronomie bittet Oberbürgermeister Michael Dambacher darum, den Bestell- und Abholservice der Betriebe in Anspruch zu nehmen. „Die neuerliche Schließung trifft unsere Gastronomen heftig. Ich bitte deshalb alle Ellwangerinnen und Ellwanger, die Betriebe weiterhin zu unterstützen.“ Die Stadt wird deshalb auf ihrer Homepage erneut die jeweiligen Betriebe veröffentlichen, die einen Bestell- und Abholservice anbieten. Die Gemeinderatssitzungen und die Sitzungen der örtlichen Gremien werden weiterhin stattfinden, selbstverständlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften.

Aktuell liegen die Beschlüsse der Bundesregierung der Stadt noch nicht als Verordnung vor. Bürgermeister Volker Grab geht davon aus, dass diese am Wochenende an die Kommunen weitergeleitet wird. Nach derzeitigem Stand sind die Maßnahmen zunächst auf vier Wochen befristet. Bereits Mitte November wollen sich jedoch die Bundeskanzlerin sowie die Regierungschefs der Länder erneut beraten und weitere Entscheidungen treffen.