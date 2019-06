Ellwangen radelt für ein gutes Klima

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr, macht Ellwangen wieder mit beim Stadtradeln und radelt für ein gutes Klima.

Organisiert wird der Wettbewerb, der vom 29. Juni bis 19. Juli läuft, vom Klima-Bündnis. In diesem Zeitraum können alle Bürgerinnen und Bürger beim Stadtradeln mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. „Es zählt jeder Kilometer, der in den drei Wochen mit dem Fahrrad oder E-Bike zurückgelegt wird, ob privat oder beruflich ist egal“, sagt Oberbürgermeister Karl Hilsenbek.

Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist dabei nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder gar Landesgrenze. „Mit Blick auf die vielen Baustellen in der Region, bringt das Radfahren mitunter auch einen zeitlichen Vorteil“, wirbt der OB für die Aktion. Neu ist in diesem Jahr die Funktion „Mein Radar“, über die die Teilnehmer Anregungen zum Radwegenetz geben können.

Mitmachen kann, wer hier wohnt, arbeitet oder zur Schule geht

Mitmachen können alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ellwangen sowie alle Personen, die in Ellwangen arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Um mitzumachen, muss man nur einem vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen.

Ellwangen vergibt für die aktivsten Teams (ab vier Mitgliedern) und Einzelfahrerinnen und -fahrer Preise. Die lokale Siegerehrung wird im Herbst sein.