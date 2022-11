Rund drei Meter stürzte ein 75-Jähriger am Donnerstagvormittag in die Tiefe, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit Arbeiten auf einem Balkon in der Straße „An der Mühle“ beschäftigt, als es zu dem Unfall kam. Hinweise auf Fremdverschulden konnten nicht gefunden werden. Der 75-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.