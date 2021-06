Ellwangen: Mann droht, vom Klinikdach zu springen

Am Sonntag gegen 11.40 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen. Ein 46-jähriger Mann hatte sich auf das Dach eines achtstöckigen Gebäudes der Klinik begeben und drohte zu springen. Bei der Person handelte es sich um einen Patienten.

Nach mehrstündigen Verhandlungen durch die Polizei und Mitarbeiter der Klinik konnte der Mann letztlich überwältigt werden. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ärztliche Behandlung übergeben.

Das Klinikgelände musste weitläufig abgesperrt werden. Die Feuerwehr Ellwangen hatte vor Ort ein Sprungtuch in Bereitschaft gebracht und war mit vier Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.