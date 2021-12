Ellwangen: Land bewilligt Nachfinanzierung für EATA

Das Land Baden-Württemberg hat eine Nachfinanzierung für die Europäische Ausbildungs- und Transfer-Akademie (EATA) bewilligt. Im Juni war bekannt geworden, dass sich die Baukosten für die EATA stark verteuern. Das Land wird nunmehr 70 Prozent der zusätzlich anfallenden Nettokosten mit 70 Prozent fördern.

Im Juni war es öffentlich geworden: Die Europäische Ausbildungs- und Transferakademie (EATA) in der ehemaligen Kaserne wird deutlich teurer als angenommen. Die Kosten für den Umbau mit Grunderwerb des sogenannten Z-Baus fielen mit rund 27 Millionen Euro wesentlich höher aus als zu Beginn der Maßnahmen ermittelt worden war.

Da es sich um ein gemeinsames Projekt der Europäischen Union, dem Land und der Stadt handelt, stellte die Stadt im Juli mit Unterstützung durch das Landratsamt einen Nachtfinanzierungsanftrag beim Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Dem Antrag wurde zwischenzeitlich vom Ministerrat stattgegeben und zur weiteren Bearbeitung und Prüfung der L-Bank zugeleitet. Vor kurzem erreichte nun Kreis und Stadt die erfreuliche Nachricht, dass das Land die Nachfinanzierung mit dem höchst möglichen Fördersatz von 70 Prozent fördern wird.

Konkret werden damit die zusätzlich anfallenden Nettokosten für den Bau und den erforderlichen Grunderwerb gefördert. Wie die Stadt Ellwangen mitteilt, sieht OB Michael Dambacher in dem Bescheid einen wichtigen Beitrag, um die EATA möglichst bald und in vollem Umfang als wichtige Bildungseinrichtung in der Region platzieren zu können.