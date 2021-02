Ellwangen: Ladendieb wird rabiat

Am Donnerstag um kurz nach 19.30 Uhr hat eine Verkäuferin in einem Discounter in der Marienstraße in Ellwangen nach dem Bezahlvorgang bemerkt, dass ein Kunde nicht alle Waren auf das Kassenband gelegt hatte. Sie sprach den 34-jährigen Mann darauf an und entnahm die nicht bezahlten Waren aus seiner mitgeführten Einkaufstasche. Daraufhin schubste der Mann die Verkäuferin zur Seite, zwickte sie in den Oberarm und flüchtete in Richtung Dalkinger Straße.

Eine Polizeistreife hat den Ladendieb in der Konrad-Adenauer-Straße angetroffen und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er zusätzlich noch mehrere Tafeln Schokolade am Körper versteckt hatte.