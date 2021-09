Ellwangen ist weiter Zweiter

Homeruns, Debüts, knappe Plays – die Elks gewinnen zwei unterhaltsame und abwechslungsreiche Spiele gegen die Heidelberg Hedgehogs. Mit 13:5 und 6:3 holen die Ellwanger Baseballer in der 2. Bundesliga die Auswärtssiege.

Im ersten Spiel ließen die Elks trotz personeller Veränderung wenig Zweifel aufkommen, konnte oft durch harte Schläge auf Base kommen. Kombiniert mit gutem Baserunning war es den Elks möglich gleich im ersten Durchgang zu punkten. Offensivhighlight war im ersten Spiel ein Homerun von Jonathan Conzelmann, der zwei Punkte erzielte. Auf der anderen Seite half ein neu zusammengemischtes Infield in der Defensive den Gegner weitestgehend vom punkten abzuhalten. Chris Bertuch, Alexander Wanzek und Emil Behr konnten jeweils zwei Basehits erzielen und somit zu den 13 Punkten beitragen.

Im zweiten Spiel kamen Chris Thier, Claudius Schiele und Yannic Masri direkt von Anfang an zum Zug. Thier machte mit einem Wurf von Rightfield auf Homeplate ein wichtiges Aus und hielt somit die Heidelberger vom weiteren punkten ab. Schiele leistete Defensiv auf Second Base ganze Arbeit und machte mit Vaas im Mittelinfield einen starken Job. Masri konnte in seinem Bundesligadebüt gleich einen Basehit an der Rightfield-Line erzielen. Dazu kam auch in diesem Spiel ein Homerun von Jonas Vaas, der damit das Punkten für die Elks im zweiten Inning eröffnete.

Auf dem Pitchers Mound war es Johannes Jakob, der alles in seiner Macht stehende tat um das Spiel unter Kontrolle zu halten. Erst im siebten Inning beim Stand von 3:3 wechselten die Elks zu Alexander Wanzek, der eine gefährliche Situation entschärfen konnte und die Elks so ins Extra Inning führte. In diesem erreichte Johannes Jakob das erste Base und wurde vom Pinch Runner Andreas Eppler abgelöst, der auch gleich den wichtigen vierten Punkt für die Elks erzielen konnte. Durch gutes Baserunning konnten die Elks zum 6:3 Endstand erhöhen.