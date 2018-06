Ellwangen ist jetzt „Fairtrade Town“

Ellwangen ist seit Neuestem nicht nur „Kleinstadtperle“, sondern jetzt auch noch „Fairtrade Town“. Bei einer am Donnerstag anberaumten Pressekonferenz im Rathaus freute sich Oberbürgermeister Karl Hilsenbek über diese „wertvolle“ Auszeichnung. „Wir bieten etwas Besonderes, das nicht jede Stadt bietet“, sprach der OB von einem „Qualitätssiegel für die Stadt“.

Die Auszeichnung als „Fairtrade Town“ durch den Kölner Verein „TransFair e.V.“ wird am Samstag, 23. Juni, im Rahmen des Festes „Ellwangen ist bunt – Eine Welt für alle“ gefeiert. Um 15 Uhr überreicht nämlich Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz auf der Bühne am Fuchseck die Urkunde an die Stadt. „Es ist gleich sofort eine Verpflichtung“, meinte der OB zu dieser Auszeichnung, denn: „Wir müssen fair beschaffen.“ Bei allen öffentlichen Sitzungen und im Büro der Verwaltungsspitze muss fair gehandelter Kaffee und ein weiteres Produkt aus fairem Handel angeboten werden. Die Auszeichnung „Fairtrade Town“ sei im weitesten Sinne auch ein Umweltthema und passe deshalb wirklich gut zum Fest „Ellwangen ist bunt – Eine Welt für alle“, sagte Karl Hilsenbek.

Die Auszeichnung basiert auf einem Antrag der Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, der von der SPD unterstützt wurde. Am 19. Juli 2017 beschloss der Gemeinderat einstimmig die Bewerbung, wie Silvia Tuscher von der Stadtverwaltung mitteilte. Sie gehört zusammen mit Christine Ostermayer (Treffpunkt Nord-Süd/Weltladen), Claudia Wagner (Grüne, Gemeinderat), Citymanagerin Verena Kiedaisch und Irmela Ammann (Sankt Gertrudis) zur lokalen Steuerungsgruppe, die die Aktivitäten vor Ort koordiniert. Sprecherin ist Claudia Wagner. In der Mädchenschule Sankt Gertrudis gibt es eine Eine-Welt-AG. Und die Eugen-Bolz-Realschule bewirbt sich über die Schulsozialarbeit als „Fairtrade School“.

Die Kampagne „Fairtrade Towns“ vernetzt Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft und fördert den fairen Handel auf kommunaler Ebene. So müssen Produkte aus fairem Handel in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen verwendet werden. Auch in Geschäften und bei Floristen sowie in Cafés, Restaurants und Kantinen werden mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten.