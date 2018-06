Ellwangen ist Fairtrade Town. Die Auszeichnung erhielt die Stadt beim Fest „Ellwangen ist bunt – Eine Welt für alle“. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek freute sich über das Qualitätssiegel, das vom Kölner Verein TransFair verliehen wurde (wir berichteten).

Ellwangen ist die 539. Fairtrade Town in Deutschland und die 108. in Baden-Württemberg. „Es war harte Arbeit“, dankte der OB der Steuerungsgruppe um Silvia Tuscher von der Stadtverwaltung, Christine Ostermayer vom Treffpunkt Nord-Süd/Weltladen, Claudia Wagner (Grüne) vom Gemeinderat, Citymanagerin Verena Kiedaisch und Irmela Ammann von der Mädchenschule Sankt Gertrudis, die die Aktivitäten vor Ort koordinieren und auf die Gastronomie und den Handel zugegangen sind. Sprecherin ist Claudia Wagner.

Hilsenbek dankte aber auch allen, die sich eingebracht haben und faire Produkte anbieten. Darunter sind der Weltladen, das Peutinger-Gymnasium, das Hariolf-Gymnasium, die Mädchenschule Sankt Gertrudis, die Eugen-Bolz-Realschule, der Trägerverein Jugendzentrum, das Tagungshaus Schönenberg, das katholische Pfarramt Schönenberg, das katholische Pfarramt Sankt Vitus und die Stadtverwaltung. Letztere bietet in Sitzungen und bei Besprechungen Kaffee und Orangensaft aus fairem Handel an. Außerdem gibt es bei der Stadt die Dienstanweisung „Ökologische Beschaffung“ und einen Ratsbeschluss gegen ausbeuterische Kinderarbeit.

Der Oberbürgermeister freute sich, dass Ellwangen nun in einer Reihe mit London, Paris, Rom und Brüssel steht. Die Bewerbung als Fairtrade Town hatte der Gemeinderat im Juli 2017 einstimmig beschlossen. Ein entsprechender Antrag der Gemeinderatsfraktion der Grünen, der von der SPD unterstützt wurde, war vorausgegangen.

Geballtes Engagement für die gute Sache

Die Urkunde überreichte Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz. Ab heute laute die offizielle Begrüßungsform in Ellwangen „My Fair Ladies and Gentlemen“, sagte er. Holz zeigte sich beeindruckt vom geballten Engagement für den fairen Handel. Für die Auszeichnung Fairtrade Town seien die Anforderungen sehr hoch: „So eine Auszeichnung kriegen Sie wahrlich nicht geschenkt.“

Fairer Handel lebe nur vom Handeln. Als reichste Industrienation stehe man in der Pflicht, einen konkreten Beitrag gegen die Armut zu leisten: „Wenn auf der Welt so viel geteilt würde wie bei Facebook, dann gäbe es keine Armut!“ Fairtrade wächst laut Holz: 2017 habe der Umsatz in Deutschland rund 1,3 Milliarden Euro betragen, in diesem Jahr sei das Ziel 1,5 Milliarden Euro.

Kaffee sei mit über 18 000 Tonnen das wichtigste Produkt, gefolgt von Bananen und Blumen. Jede vierte Rose sei inzwischen fair gehandelt. Manfred Holz regte an, möglichst nur noch bio, fair, regional und saisonal zu kaufen. Die Sprecherin der lokalen Steuerungsgruppe, Claudia Wagner, forderte ein Umdenken in den Köpfen und Herzen. (sj)