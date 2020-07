Ellwangen ist erneut Fairtrade-Town

Nachdem Ellwangen erstmals 2018 zur Fairtrade-Town erklärt wurde, hat sich die Stadt in diesem Jahr erneut erfolgreich für die Auszeichnung beworben.

Ziel der Bewerbung im Rahmen einer Rezertifizierung war es, das Thema „fairer Handel“ fest in Ellwangen zu verankern. Konkret sollen sich auch weiterhin verschiedene Akteure in Ellwangen gemeinsam für den fairen Handel einsetzen, um damit die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Kleinbauernfamilien und Beschäftigte auf Plantagen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu verbessern. Nun hat Fairtrade Town Deutschland der Stadt Ellwangen erneut und mit einer Dauer von zwei Jahren die Auszeichnung zugesprochen. Oberbürgermeister Michael Dambacher freute sich über die Verlängerung des Titels: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Ellwangen.“ Mit der erneuten Auszeichnung wurden unter anderem auch die bisherigen Aktivitäten und Angebote der verschiedenen Gruppierungen gewürdigt. So hatte die Ellwanger Steuerungsgruppe im Rahmen der Veranstaltung „Ellwangen ist bunt – eine Welt für alle“ der Fairtrade Town verschiedene Aktionen gestartet, um das faire Bewusstsein zu stärken. Im vergangenen Jahr fand zum Beispiel der erste faire Imbiss mit dem Motto „Fair genießen“ mit einer Modenschau des Weltladens statt. Hierbei wurden ausschließlich Essen und Trinken angeboten sowie Mode gezeigt, die sowohl bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien erfüllen als auch vor Ort in Ellwangen erhältlich sind. An dieser Veranstaltung wirkten neben dem Weltladen auch das Tagungshaus Schönenberg sowie die Eugen-Bolz-Realschule und die Sankt Gertrudis mit. Aktuell bringt sich die Fairtrade Town bei der Ausstellung „Gut betucht“ des Alamannenmuseums ein, und es wurde beim Ellwanger Autokino ein Werbespot zum fairen Handel gezeigt. Im Herbst sind außerdem Vortragsveranstaltungen und eine Kooperation mit der Stadtbibliothek geplant.