Rentnerhochburg oder hip? Ist die schwäbische Kleinstadt noch attraktiv für junge Leute?

Das ausgeprägte Angebot an Geschäften für Seh- und Hörhilfen in Ellwangens Innenstadt lässt vermuten, was das Landesamt für Statistik Baden-Württemberg mit Zahlen belegt: Das Durchschnittsalter der Ellwanger Bürgerinnen und Bürger bewegt sich im Bereich 40 plus.

Immer mehr junge Menschen kehren der Kleinstadt den Rücken und wollen in die größeren Städte Deutschlands ziehen, zumeist, um zu studieren. Doch besteht bei den jungen Erwachsenen noch Interesse, auch nach Abschluss eines Studiums oder einer Ausbildung wieder in die schwäbische Kleinstadt zurückzukehren? Oder steht Ellwangen eine Zukunft als Rentnerhochburg bevor?

Im Rahmen einer Umfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ wurden diese Fragen jungen Ellwangern im Alter zwischen 17 und 25 Jahren gestellt.

Fragt man also die unter 25-Jährigen, so mangelt es Ellwangen zwar nicht an Apotheken oder Optikern, wohl aber an junger Kultur. Befragten zufolge hat Ellwangen zwar eine pittoreske Innenstadt, neben der ausgeprägten Pferdekultur und den erwähnten vielen Apotheken jedoch nicht wirklich etwas vorzuweisen.

Ich habe das Gefühl, aus der Stadt herausgewachsen zu sein. Amelie Fischer (23), studiert in Lüneburg

„Ich habe das Gefühl, aus der Stadt herausgewachsen zu sein.“ Amelie Fischer ist 23 Jahre alt und studiert Politikwissenschaften in Lüneburg, eine halbe Tagesreise von Ellwangen entfernt. Politisches und kulturelles Engagement ist der 23-Jährigen besonders wichtig, sie habe damit in der Vergangenheit jedoch wenig Gleichgesinnte in ihrem Umfeld gefunden. Einen wirklichen Spielraum für junge Engagierte sieht die Studentin in Ellwangen eher nicht.

Ellwangens Oberbürgermeister ist anderer Ansicht. Es gebe beispielsweise die Möglichkeit, ab 16 Jahren in den Gemeinderat einzuziehen, er selbst würde sich junges Blut in den Reihen der im Schnitt über 40-Jährigen wünschen. Zudem gebe es die jungen Organisationen der lokalen Parteiverbände, in denen man sich politisch engagieren könne.

Ausschließen, niemals wieder in Ellwangen ansässig zu werden, will Amelie Fischer jedoch keinesfalls. Es bleibe so oder so immer eine enge Verbundenheit zu der Stadt, sagt sie. „Und wer weiß, vielleicht in vielen Jahren einmal mit meiner Familie.“

Familie ist das Stichwort, das auch von vielen Befragten positiv hervorgehoben wird. Man sei hier aufgewachsen, die Familie lebt hier, das vermittele ein Gefühl von Sicherheit. Dies ist laut der Umfrage auch der Hauptgrund für die meisten, in Erwägung zu ziehen, sich später in Ellwangen niederzulassen.

Dies bestätigt auch Jule Plew. Die 19-Jährige entschied sich nach ihrem Abitur 2021 für eine Ausbildung in der Marienpflege in Ellwangen. „Für mich gibt es hier gute und viele Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten mit der Marienpflege und dem Krankenhaus.“ Sie betont weiter, auch nach einem eventuellen Studium gerne wieder nach Ellwangen ziehen zu wollen. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen, der Heimatbezug bleibt einfach bestehen.“

Wie Dambacher betont, sei Ellwangen besonders dann attraktiv für junge Leute, wenn es um die Familienplanung geht. Dies bestätigen auch die Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg: 2021 gibt es mehr als doppelt so viele Menschen im Alter von 25 bis 40 Jahren als im Alter von 18 bis 25. Ist Ellwangen also in Wahrheit ein Familienparadies?

Ein nicht vorhandenes Nachtleben, fehlende Diversität im Einzelhandel und wenig Partizipationsmöglichkeiten – die Liste mit Dingen, die die jungen Ellwanger laut der Umfrage an der Heimatstadt nicht attraktiv finden, ist lang. Michael Dambacher ist deshalb aber nicht beunruhigt, er geht davon aus, dass es völlig normal sei, dass junge Menschen nach dem Schulabschluss Ellwangen verlassen würden. Besonders Abiturienten ziehe es nach der Schule bekanntlich erst einmal hinaus in die weite Welt und weg von der Heimat, so der OB.

Spontan auf einen Drink? Eher unmöglich

Die Ellwanger Innenstadt ist auch am Wochenende abends wie ausgestorben, es gibt schlicht nichts zu unternehmen, beklagen zahlreiche Befragte. Das Manhattan ist die einzige Bar, die bis nach 22 Uhr noch geöffnet hat. Theoretisch. Praktisch ist es häufig unmöglich, ohne Vorabreservierung einen Platz in der beliebten Bar zu finden. Abends spontan auf einen Drink in die Stadt? Fehlanzeige, es sei denn, man gibt sich mit dem zünftigen Wirtshaus gegenüber des Manhattans zufrieden.

Sollte man doch zu den Glücklichen gehören, die einen Platz im Manhattan ergattert haben, steht man am Ende des Abends vor einem ganz neuen Problem – dem Heimweg. Aussagen von Befragten zufolge sind Anbindungen in die umliegenden Teilorte so viele vorhanden wie freie Plätze im Manhattan an einem Freitagabend – nämlich keine.

Was bleibt, ist das Auto. Dambacher weist darauf hin, dass es besonders für die umliegenden Teilorte eine „erschwinglichere und umweltschonendere“ Möglichkeit zum Privattaxi gibt. Beispielsweise sei da das sogenannte Fiftyfifty-Taxi, mit dem junge Erwachsene bis 25 Jahre für die Hälfte des eigentlichen Fahrpreises an Freitag- und Samstagabenden sowie an Abenden vor gesetzlichen Feiertagen sicher nach Hause fahren können. Die andere Hälfte des Preises wird von verschiedenen Sponsoren aus dem Ostalbkreis übernommen.

Busangebot wird fast nicht genutzt

Ein ähnliches Konzept ist der Stadt-Land-Bus: Für nur einen Euro pro Fahrt kann man den Bus rufen und damit nach Ellwangen fahren. Klingt nach günstigen Möglichkeiten, das eigene Auto, dem Geldbeutel und der Umwelt zuliebe in der Garage zu lassen. Diese werde laut Dambacher jedoch fast gar nicht genutzt. Womöglich, weil diese Angebote in den Köpfen der jungen Leute nicht präsent seien, mutmaßt Michael Dambacher.

Liegt das Problem also gar nicht an der mangelhaften Anbindung, sondern an fehlenden Aktivitäten in der Stadt selbst? Dambacher sieht ein, dass es besonders für junge Leute im Alter von 20 bis 25 wenig Angebote gibt und bedauert dies auch. Jedoch sei es nicht Aufgabe der Stadt oder der Verwaltung, entsprechende Einrichtungen zu unterhalten. Es fehle schlicht an Freiwilligen oder Engagierten, die die Initiative ergreifen, und das aktuell recht begrenzte Angebot ausbauen.

Ellwangen ist keine verschlafene Beamtenstadt. OB Michael Dambacher

Erste Schritte wurden laut Dambacher mit Aktionen wie dem „Luftschlossfestival“ oder dem Autokino bereits unternommen. Diese seien auch tatkräftig von der Stadt unterstützt worden, nicht nur finanziell. Doch reiche ein Fest pro Jahr aus, um den Mangel an den übrigen 364 Tagen im Jahr nicht auszugleichen? „Wer mit Ideen zu uns kommt, wird selbstverständlich gehört und auch unterstützt.“ Dambacher hofft, die junge Kultur in Ellwangen zukünftig aufblühen zu sehen.

„Ellwangen ist keine verschlafene Beamtenstadt, da gibt es ein ganz großes Wahrnehmungsproblem“, sagt Michael Dambacher. Mit diesem Vorurteil gelte es, in Zukunft aufzuräumen.