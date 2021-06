Ellwangen ist Ausgezeichneter Wohnort

- In Ostwürttemberg – dem Raum für Talente und Patente – sind Fach- und Führungskräfte knapp. Die Attraktivität eines Standorts für diese Zielgruppe ist daher von besonderer Bedeutung. Die Stadt Ellwangen will auf ihre Vorzüge aufmerksam machen und hatte sich deshalb schon bereits 2013 bei der IHK Ostwürttemberg erfolgreich um das Audit „Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“ beworben.

Nun wurde zum zweiten Mal im Rahmen einer Reauditierung eine Überprüfung vorgenommen: Die Angebote und Leistungen der Stadt Ellwangen konnten die Prüfer erneut überzeugen. Darüber hat die Stadt Ellwangen jetzt in einer Pressemitteilung informiert. Wie es darin heißt, konnte Ellwangen – im Vergleich zum letzten Check – dabei noch einmal deutlich zulegen, so dass ihr erneut die Urkunde als „ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“ durch die IHK Ostwürttemberg verliehen wurde.

OB Michael Dambacher zeigte sich über das Ergebnis hoch erfreut: „Wir sind stolz, dass uns erneut diese Auszeichnung verliehen wurde. Durch externe Prüfer eine Bestätigung unserer hervorragenden Angebote und Leistungen zu bekommen, motiviert uns, den Weg weiter zu beschreiten und noch besser zu werden. Damit unterstützen wir auch unsere ansässigen Unternehmen bei der Suche nach Fach- und Führungskräften“, wird Dambacher zitiert. Weiter wird in der Mitteilung betont, dass der Wirtschaftsstandort Ellwangen aktuell boome. Die ansässigen Unternehmen expandierten, neue Betriebe siedelten sich an. Bei einer aktuellen Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent herrscht weiter Vollbeschäftigung in der Stadt und die Ellwanger Unternehmen suchten in vielen Bereichen qualifizierte Beschäftigte. Um diese gewinnen zu können, spiele die Attraktivität des Standorts eine große Rolle – und zwar in vielen Bereichen, wie etwa Bildungs- und Betreuungsangebote, Kultur und Freizeit oder Wohnmöglichkeiten. Ellwangen konnte hier bei der Reauditierung der IHK überall punkten.

Die Stadt Ellwangen und die ansässigen Unternehmen können somit auch in den nächsten fünf Jahren als „ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“ für sich werben. Die Wirtschaftsbeauftragte Verena Kiedaisch appelliert an die Betriebe, die Auszeichnung aktiv für sich zu nutzen: „Das Siegel kann den ansässigen Unternehmen bei der Akquise neuer Mitarbeiter helfen, denn es verspricht einen guten Standort nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Leben. Alle Unternehmen im Stadtgebiet können es kostenlos nutzen – sei es auf der eigenen Website, in Firmenbroschüren oder bei Stellenanzeigen.“ Die nächste Reauditierung ist für 2026 vorgesehen. Dann steht Ellwangen mitten im Landesgartenschaujahr und es besteht kaum Zweifel daran, dass die Auszeichnung der dann wohl noch attraktiveren Stadt erneut erlangt wird.