Ellwangen hat ein House of Gerry Weber

Am Fuchseck eröffnet am Donnerstag, 27. November, das House of Gerry Weber. Am Mittwoch durften sich die geladenen Gäste schon mal vorab umsehen. Das Geschäft für Damenmode ist bei ihnen gut angekommen. Ins viele Lob mischte sich auch die Erleichterung, dass sich für den markantesten Punkt der Innenstadt ein so attraktiver Mieter gefunden hat.

Die Eröffnung zeige, dass man aus so einem wichtigen Gebäude, wie es der Goldene Fuchs ist, etwas Tolles machen könne, sagte Bürgermeister Volker Grab, der sich bei Hausbesitzerin Carola Praxl dafür bedankte, dass sie den Mut hatte, dieses Projekt an dieser Stelle umzusetzen.

Das war mit vielen schlaflosen Nächten verbunden, erinnerte sich Praxl, bis der Mietvertrag unterschrieben und damit klar war, Ellwangen bekommt ein attraktives Damenmodegeschäft. Dann wurde die ehemalige Apotheke in absoluter Rekordzeit umgebaut, wobei sich Praxl auch bei ihrem Nachbarn Asma Gebreloel vom Punto bedankte, der jederzeit geholfen haben.

Bei Gerry Weber, sagte Praxl, hätte sicher auch gerne ihre Mutter Carola Bolz eingekauft, die bis zu ihrem Tod im zweiten Stock des Hauses gelebt hatte und am Donnerstag, dem Tag der Eröffnung, ihren 80. Hochzeitstag gehabt hätte.

Für den Stadtmarketingverein Pro Ellwangen hieß Citymanagerin Verena Kiedaisch den Gerry Weber willkommen. Ellwangen ist für das Unternehmen die 464. Filiale in Deutschland und die 27., die in diesem Jahr eröffnet wird, sagte Frank Reinhold, Leiter Expansion bei Gerry Weber.

Den Kontakt nach Ellwangen habe Christoph Grohmann geknüpft, ein „leidenschaftlich agierender Immobilienmakler“, mit dem Gerry Weber schon seit vielen Jahren zusammenarbeite. Grohmann habe ihn mit Carola Praxl zusammengebracht. Beide zeichne Engagement und Tatkraft aus.

Martin Hörschläger, Vertriebsleiter Süd, war sehr stolz, dass die Entscheidung für Ellwangen und nicht für Crailsheim oder Dinkelsbühl gefallen ist und war sicher, dass es ein erfolgreicher Standort wird.