Ellwangen: Feuerwehr löscht brennende Nähmaschine

Eine 90 Jahre alte Dame ist am Mittwochmorgen, kurz nach 8 Uhr, vom Rauchmelder in ihrem Haus in der Jenaer Straße geweckt worden. Geistesgegenwärtig verständigte die Seniorin die Feuerwehr und verließ das Gebäude. Ausgelöst wurde der Alarm durch eine alte Nähmaschine, die zwar seit Jahren nicht benutzt worden ist, aber noch in der Steckdose eingesteckt war und sich am Mittwoch entzündete.

Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.