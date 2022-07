Ellwangen feiert zwei Heimsiege

Am vergangenen Sonntag ist in Ellwangen wieder Baseball auf dem Programm gestanden. Die Virngrund Elks aus Ellwangen haben zu Hause den Gast aus Augsburg empfangen und diesen mit 11:1 und 8:3.

Am vierten Heimspieltag in der 2. Bundesliga Südost übernahm Angelika Bopp-Seitzer (Stade Optik) den First Pitch. In Spiel eins startete für die Elks Leopold Behr vom Werferhügel, der die Offensive der Gegner mit einer guten Leistung dominieren konnte und nur einen Punkt zu ließ. Der TSV hingegen konnte offensiv überzeugen und mit vielen Läufern auf Base und Hits von Jonathan Conzelmann, Konstantin Schiele, Nikolas hallek, Alexander Wanzek, Claudius Schiele, Yannik Masri und Chris Bertuch einige Punkte erzielen. Außerdem gab es auch einen Home Run von Emil Behr, der die Offensive der Elks aufblühen ließ. Die letzten drei Aus für die Ellwanger bescherte Alexander Wanzek als Werfer souverän zum 11:1-Endstand. Für Spiel zwei bekam Konstantin Schiele den Ball als Werfer, der gut ins Spiel fand. Allerdings gelang es der Offensive der Augsburger im zweiten Inning durch einige Hits drei Punkte nach Hause zu bringen. Das Spiel blieb spannend und die Elks legten im dritten Inning nach. Mit Läufern auf Base gelang Jonathan Conzelmann ein Home Run, bereits sein zweiter in dieser Saison, der drei Punkte und somit die Führung für die Elks bedeutete. Die Offensive aus Ellwangen beließ es aber nicht dabei und erzielte im selben Inning zwei weitere Punkte. Auf dem Hügel war immer noch Konstantin Schiele, der der Offensive der Gators seit dem zweiten Inning keine Chance mehr ließ. Somit blieb es beim 8:3.