Ellwangen erschließt seine Teilorte mit Glasfaser

Ellwangen will den Breitbandausbau im kommenden Jahr weiter forcieren. Nachdem der Bund zugesagt hat, dieses Vorhaben mit 2,7 Millionen Euro zu unterstützen (wir berichteten), sollen von 2021 bis 2024 weitere Bauabschnitte in Angriff genommen werden. Das hat die Stadt am Dienstag in einer Pressemitteilung angekündigt.

Mit dem ersten Bauabschnitt 2021/2022, der im dritten oder vierten Quartal des nächsten Jahres begonnen werden kann, sollen die Ortschaften Hinterlengenberg, Altmannsweiler, Engelhardsweiler, Glassägmühle, Griesweiler, Hintersteinbühl, Lindenhof, Lindenkeller, Borsthof, Scheuenhof, Scheuensägmühle und Buchhausen mit Breitband versorgt werden.

Der zweite Bauabschnitt 2022/2023/2024 umfasst dann die Orte Steigberg, Süßhof, Hardt, Hammermühle, Hirlbach, Erpfental (mit Flugplatz) und Röhlingen (Süd). Ebenso sollen in diesem Abschnitt die Grundschulen in Klosterfeld/Rindelbach, Schrezheim, Neunheim, Röhlingen und Pfahlheim sowie die EATA aufgenommen werden.

Die baulichen Maßnahmen werden rund von 5,4 Millionen Euro verschlingen. Die Stadt hofft auf weitere finanzielle Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg. Hier wird mit einem Zuschuss in Höhe von Höhe von 2,16 Millionen Euro gerechnet. Damit würden Bund und Land gemeinsam rund 90 Prozent der Baukosten schultern.