Ellwangen erhält 2,7 Millionen Euro für den Breitbandausbau

Die Stadt Ellwangen erhält aus dem Bundesförderprogramm „Weiße Flecken“ einen Zuschuss über 2,7 Millionen Euro für den Breitbandausbau. Darüber haben die Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier (SPD) und Roderich Kiesewetter (CDU) am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung informiert.

Laut Kiesewetter habe die Stadt hat einen guten Förderantrag ausgearbeitet und könne auch deshalb jetzt einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft gehen. Breymaier betont in der Mitteilung, dass für Ellwangen ein „Hochleistungsinternet“ wichtiger Standortfaktor sei. Mit der Bundesförderung würden unterversorgte Adressen mit Breitbandinternet erschlossen. Insgesamt gehe es um Investitionen von 5,4 Millionen Euro. Durch das Bundesprogramm würden 50 Prozent getragen, in Aussicht stehen mit der Förderung des Landes eine bis zu 90-prozentige Kostenübernahme. „Es ist gut, dass unsere Städte und Gemeinden das Programm so kräftig nutzen. Das ist in Zeiten der Pandemie auch ein Beitrag zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft und ein gutes Signal der Stadt die digitale Zukunft im Blick zu haben“, wird Breymaier zitiert.

Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher freut sich über die guten Nachrichten aus Berlin und hofft jetzt, dass das Land die Co-Finanzierung aus dem bald zur Verfügung stellt. Ziel der Stadtverwaltung sei eine flächendeckende glasfaserbasierte Internetversorgung für Ellwangen und seine Ortschaften.