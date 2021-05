Ellwanger Einzelhandel öffnet am Donnerstag

Der Ostalbkreis hat fünf Werktage in Folge die Inzidenz von 150 unterschritten. Wenn das Landratsamt dies am heutigen Dienstag, 18. Mai, amtlich feststellt, kann der Einzelhandel ab Donnerstag, 20. Mai, „Click&Meet“ mit negativem Test anbieten. Sprich: Die Händler dürfen wieder Kunden im Laden empfangen und beraten. Bislang dürfen Kunden bestellte Ware nur abholen – auf Neudeutsch: Click&Collect.

Was das konkret bedeutet, hat Citymanagerin Verena Kiedaisch am Dienstag per Rundschreiben an die Ellwanger Einzelhändler mitgeteilt. Demnach ist die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum zulässig.

In geschlossenen Räumen muss jede Kundin und jeder Kunde eine Atemschutzmaske tragen – FFP2-Maske oder einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Pro Kunde im Laden müssen 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen.

Wir hoffen, dass die Inzidenz im Ostalbkreis weiterhin sinkt. Citiymanagerin Verena Kiedaisch

Die Kundin oder der Kunde muss ein negatives Testergebnis vorlegen, das höchstens 24 Stunden Stunden alt ist. Der Betreiber muss die Kontaktdaten der Kunden sowie den Zeitraum des Aufenthalts erfassen.

„Wir hoffen, dass die Inzidenz im Ostalbkreis weiterhin sinkt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dann seien für den Einzelhandel ab einer Inzidenz von unter 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen weitere Erleichterungen bei Click&Meet möglich sowie ab einer Inzidenz von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen sogar die Öffnung unter Auflagen.

Ausdrücklich verweist das Citymanagement auf die Möglichkeiten der Luca-App. Außerdem auf die kostenlose Tests in den diversen Teststationen im Stadtgebiet.

Teststationen in Ellwangen