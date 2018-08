Ellenberg: VW-Bus kippt um, Fahrer schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein Autofahrer bei einem Unfall bei Ellenberg. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

Der Fahrer war am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 3215 aus Richtung Stödtlen in Richtung Ellenberg unterwegs, als er mit seinem VW-Transporter gegen 13.30 Uhr im Ausgang in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Beim Gegenlenken schaukelte der Transporter auf, kippte zur Seite und prallte gegen zwei Bäume. Der Fahrer fiel aus dem Transporter und wurde teilweise unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehren aus Ellenberg und Ellwangen bargen den 21-Jährigen, der von Notarzt und Rettungssanitätern versorgt wurde. Zum Transport in ein Krankenhaus wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden, alles zusammen summiert sich der Schaden auf rund 25 000 Euro.