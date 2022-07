Elks fit für das Duell gegen den Spitzenreiter

Die Mannschaft aus Ellwangen ist am vergangenen Sonntag zu Gast bei den Stuttgart Reds II gewesen. Die Baseballspiele endeten mit den Spielständen 2:1 für die Stuttgarter und 10:5 für die Ellwangen Elks am 7. Spieltag in der 2.Baseball Bundesliga Südost.

In Spiel eins startete für die Ellwanger als Werfer Konstantin Schiele, der gleich gut ins Spiel gefunden hatte und der der Offensive aus Stuttgart das Leben schwer machte. Auch die Offensive der Ellwanger konnte im zweiten Inning, durch einen Hit von Konstantin Schiele, gleich den ersten Punkt und somit die Führung erzielen. Das Spiel blieb durchgehend spannend und Konstantin Schiele lies bis in das sechste Inning keinen Punkt zu. Doch durch zwei weite Schläge in der sechsten Offensive der Stuttgarter, konnten sie den Ausgleich erreichen. Auf dem Hügel übernahm für die TSV–Mannschaft im neunten Inning Alexander Wanzek, der das Spiel in die Verlängerung brachte und auch im darauffolgenden Inning keinen Punkt zu ließ. Kurz darauf gelang es aber dem Team aus Stuttgart durch Hits den Siegpunkt nach Hause zu bringen und es kam somit zu einem Endstand von 2:1 für die Stuttgart Reds II.

Das zweite Spiel startete Jonathan Conzelman für die Elks als Werfer, auf den die Stuttgarter Offensive mit Läufern auf Base und einigen Hits gleich zu Beginn des Spiels eine 4:0-Führung aufbauen konnten. Doch die Mannschaft aus Ellwangen ließ nicht locker und konnte mit Läufer auf Base, einigen Hits und weiten Schlägen der Offensive den Anschluss erreichen.

Im nächsten Inning legten sie noch einen drauf und brachten erneut Leute auf Base, die mit Hits von Clarence Brown und Simon Bauer zur 7:5-Führung für die Elks führten. Als Werfer übernahm erneut Alexander Wanzek den Ball und konnte die Stuttgarter mit einer guten Leistung in Schach halten und ließ keinen Punkt mehr zu.

Somit stand es am Ende 10:5 für die Ellwangen Elks und sie beendeten einen aufregenden Baseballtag mit einem Sieg. Für die TSV-Mannschaft heißt es jetzt dranbleiben, denn sie empfangen zu Hause an diesem Sonntag den Tabellenführer aus Baltam.

Außerdem erwartet man eine besondere Aktion, denn der First Pitch wird diesmal von TSV-Vorstand Hans Frank und den jeweiligen Vertretern aus den Abteilungen Basketball, Volleyball und Radsport ausgeführt. Somit kann das Wochenende kommen und man freut sich auf einen gemeinsamen TSV-Heimspieltag.